12/09/2025
Universo POP
Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado; FBI divulga novas imagens
Horóscopo desta sexta-feira de virada e “pé quente”; confira o seu signo
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

Mulher executada tentou correr com a filha nos braços durante ataque; criança ficou em estado grave

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução por acerto de contas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma cena de desespero marcou a execução de um casal na noite desta quinta-feira (11), em Epitaciolândia, no interior do Acre. Darliane Carneiro Alves, de 21 anos, tentou escapar da ação criminosa carregando a filha de apenas 4 anos nos braços, mas acabou baleada na cabeça e morta na porta da própria casa. A criança também foi atingida, mas sobreviveu.

Darliane ainda buscou proteger a filha e tentou correr para fora/ Foto: Cedida

De acordo com relatos de testemunhas, dois homens armados invadiram a residência onde estavam Darliane, o companheiro dela, Cristhofer Kenndedy Pontes, de 20 anos, e a menina. Darliane ainda buscou proteger a filha e tentou correr para fora, mas caiu após ser atingida. A criança, ferida no rosto por um dos tiros, foi encontrada chorando debaixo do corpo da mãe.

Durante o ataque, Cristhofer correu para o banheiro, onde foi perseguido e morto com vários disparos.

O homem morreu ainda dentro de casa/ Foto: Cedida

Vizinhos acionaram a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a menina, encaminhando-a em estado gravíssimo ao Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia. Os médicos tentam estabilizar o quadro clínico dela para transferência ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O casal, que usava tornozeleira eletrônica, havia sido preso no dia 20 de agosto por tráfico de drogas e receptação, mas foi liberado após audiência de custódia. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução por acerto de contas.

O caso é investigado pela Delegacia de Epitaciolândia, que busca identificar os criminosos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost