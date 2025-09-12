Mulher executada tentou correr com a filha nos braços durante ataque; criança ficou em estado grave

Uma cena de desespero marcou a execução de um casal na noite desta quinta-feira (11), em Epitaciolândia, no interior do Acre. Darliane Carneiro Alves, de 21 anos, tentou escapar da ação criminosa carregando a filha de apenas 4 anos nos braços, mas acabou baleada na cabeça e morta na porta da própria casa. A criança também foi atingida, mas sobreviveu.

De acordo com relatos de testemunhas, dois homens armados invadiram a residência onde estavam Darliane, o companheiro dela, Cristhofer Kenndedy Pontes, de 20 anos, e a menina. Darliane ainda buscou proteger a filha e tentou correr para fora, mas caiu após ser atingida. A criança, ferida no rosto por um dos tiros, foi encontrada chorando debaixo do corpo da mãe.

Durante o ataque, Cristhofer correu para o banheiro, onde foi perseguido e morto com vários disparos.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a menina, encaminhando-a em estado gravíssimo ao Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia. Os médicos tentam estabilizar o quadro clínico dela para transferência ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O casal, que usava tornozeleira eletrônica, havia sido preso no dia 20 de agosto por tráfico de drogas e receptação, mas foi liberado após audiência de custódia. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução por acerto de contas.

O caso é investigado pela Delegacia de Epitaciolândia, que busca identificar os criminosos.