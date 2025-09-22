Mulher fatura R$ 800 mil em loteria com números indicados pelo ChatGPT

Uma mulher da Virgínia, Estados Unidos, ganhou US$ 150 mil (aproximadamente R$ 800 mil) na loteria Powerball com números escolhidos pelo ChatGPT.

Carrie Edwards acertou quatro dos cinco números principais e o número da Powerball. Ela ainda teve os ganhos triplicados com a opção Power Play, após investir um dólar a mais.

Carrie decidiu doar todo o valor para instituições de caridade

Carrie Edwards ganhou mais de R$ 800 mil

Segundo informações da People, ela contou que não era acostumada a jogar na loteria on-line e decidiu pedir ajuda à Inteligência Artificial. “Eu disse: ‘ChatGPT, fale comigo, você tem números para mim?’.”

Edwards descobriu que tinha ganhado dois dias depois. “Estava em uma reunião e olhei para o meu celular, que dizia: ‘Por favor, receba seu prêmio da loteria’. E eu pensei: ‘Acho que é um golpe. Sei que não ganhei’”, relembrou.

Dinheiro será doado

O dinheiro da loteria será doado por Carrie Edwards, que dividirá o valor entre três instituições de caridade: a Associação para Degeneração Frontotemporal (AFTD), em homenagem ao falecido marido; a Shalom Farms, que atua no combate à insegurança alimentar; e a Sociedade de Socorro da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais.

Edwards disse que se sentiu “tão abençoada” por saber “exatamente” o que queria fazer com o dinheiro assim que o ganhou. “É uma dádiva que eu não esperava e certamente vai ajudar quem precisa”, concluiu.

