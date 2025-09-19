Mulher foge após 22 anos em cárcere privado e denuncia padrasto; três filhos são dele

Uma mulher de 29 anos conseguiu escapar, na terça-feira (16/9), de um ciclo de cárcere privado e violência sexual que durou 22 anos em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba (PR). Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os abusos começaram quando ela tinha 7 anos. Aos 16, já grávida, foi forçada a “casar” com o padrasto, hoje com 51 anos, com quem teve três filhos. Ele foi localizado e preso em flagrante, com a prisão convertida em preventiva.

Como ela escapou

A vítima disse ao agressor que levaria os filhos ao posto de saúde, mas seguiu diretamente para uma delegacia. Enquanto registrava a ocorrência, passou a receber ameaças por telefone e áudios, o que acelerou a ação policial.

O que a polícia encontrou

Câmeras usadas para monitorar a casa e os deslocamentos da vítima;

Vídeos dos abusos no celular do suspeito;

Indícios de que a vítima era coagida a manter relações com outros homens, com registros em vídeo.

O homem responderá por estupro de vulnerável, estupro, privação de liberdade e violência psicológica. Somadas, as penas podem ultrapassar 100 anos.

Situação da vítima e da família

A mulher e os três filhos foram acolhidos e levados a local seguro. A mãe da vítima foi convocada a depor (quinta, 18/9). A PCPR não informou se ela é investigada.

Se você precisa de ajuda

Emergência: 190 (Polícia Militar)

Central de atendimento à mulher: Ligue 180

Disque Denúncia: 181 (pode ser anônimo)

Procure uma Delegacia da Mulher ou qualquer delegacia mais próxima.

Guarde prints, áudios, mensagens e laudos — eles ajudam a comprovar a violência.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet