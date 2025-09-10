Mulher foge pela janela e denuncia marido por cárcere privado, ameaças e violência sexual

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem identificado como D., acusado de manter a esposa em cárcere privado e ameaçar a integridade dela e dos filhos. O caso foi registrado nesta semana e mobilizou a guarnição após acionamento do COPOM.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, identificada como G., na residência da mãe. Ela relatou que conseguiu escapar pela janela depois de ser mantida em cativeiro pelo companheiro. A discussão teria começado quando D. exigiu manter relações sexuais e, ao ouvir que a esposa estava menstruada, a acusou de infidelidade e partiu para a agressão. O ato só não se consumou porque o filho do casal, F., de 17 anos, interveio e conteve o agressor.

Segundo G., as agressões e ameaças são recorrentes. Ela afirmou que o marido frequentemente a impede de trabalhar, retém seus rendimentos e intimida os filhos. A vítima disse ainda temer pela própria vida, relatando ameaças diretas do suspeito, que teria feito referência a crimes anteriores cometidos por ele.

Durante a operação, a Polícia Militar localizou D. em sua residência. Diante da gravidade da situação e da periculosidade do suspeito, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e evitar tentativa de fuga. O homem foi conduzido à delegacia em condições físicas normais, onde a ocorrência foi registrada e as providências cabíveis serão adotadas pelas autoridades competentes.