10/09/2025
Universo POP
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão
“Química não tem idade”: Paulo Vilhena celebra casamento com Maria Luiza e paternidade aos 44

Mulher foge pela janela e denuncia marido por cárcere privado, ameaças e violência sexual

. A vítima disse ainda temer pela própria vida, relatando ameaças diretas do suspeito

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem identificado como D., acusado de manter a esposa em cárcere privado e ameaçar a integridade dela e dos filhos. O caso foi registrado nesta semana e mobilizou a guarnição após acionamento do COPOM.

Ela afirmou que o marido frequentemente a impede de trabalhar, retém seus rendimentos e intimida os filhos/ Foto: Reprodução

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, identificada como G., na residência da mãe. Ela relatou que conseguiu escapar pela janela depois de ser mantida em cativeiro pelo companheiro. A discussão teria começado quando D. exigiu manter relações sexuais e, ao ouvir que a esposa estava menstruada, a acusou de infidelidade e partiu para a agressão. O ato só não se consumou porque o filho do casal, F., de 17 anos, interveio e conteve o agressor.

Segundo G., as agressões e ameaças são recorrentes. Ela afirmou que o marido frequentemente a impede de trabalhar, retém seus rendimentos e intimida os filhos. A vítima disse ainda temer pela própria vida, relatando ameaças diretas do suspeito, que teria feito referência a crimes anteriores cometidos por ele.

Durante a operação, a Polícia Militar localizou D. em sua residência. Diante da gravidade da situação e da periculosidade do suspeito, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e evitar tentativa de fuga. O homem foi conduzido à delegacia em condições físicas normais, onde a ocorrência foi registrada e as providências cabíveis serão adotadas pelas autoridades competentes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost