Mulher invade motel e encontra marido com político: “Por R$150?”

Após suspeitar de uma possível traição, uma mulher decidiu seguir o marido e acabou flagrando-o em um motel na cidade de Esperança, no Rio Grande do Norte, com um ex-candidato a vereador de Natal, na última segunda-feira (9/9). Na ocasião, ela invadiu o estabelecimento e arrombou a porta do quarto onde os dois estavam.

A esposa, que não teve a identidade revelada, já havia clonado o aparelho celular do rapaz, antes do flagrante, e teria visto uma troca de mensagens entre os dois, onde encontrou pistas da suposta traição.

Após esperar o momento certo para encontrar o marido com o político, a mulher arrombou a porta do quarto de motel e questionou: “Por R$150, é? Foi bom ai? Foi gostoso?”. Segundo ela, o homem teria aceitado a relação sexual por conta do valor oferecido pelo ex-candidato.