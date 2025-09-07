07/09/2025
Universo POP
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

Mulher liga para a polícia e simula pedido de pizza para denunciar marido agressor

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
mulher-liga-para-a-policia-e-simula-pedido-de-pizza-para-denunciar-marido-agressor

Uma mulher vítima de violência doméstica teve sangue frio e usou a inteligência para pedir socorro quando estava sendo agredida pelo companheiro, no município de Itabuna, na Bahia. Ao ligar para o 190, ela simulou o pedido de uma pizza para denunciar que havia sido agredida e corria risco dentro de casa, nesta sexta-feira (5/9).

A ligação foi atendida pelo Centro Integrado de Comunicações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (Cicom/SSPBA). Durante a conversa, que durou menos de um minuto, a atendente percebeu a situação, pediu que a vítima tirasse o telefone do viva-voz e passou a fazer perguntas que podiam ser respondidas apenas com “sim” ou “não”.

Leia também

A mulher confirmou que havia sido agredida e que o suspeito estava próximo. Equipes da Polícia Militar foram enviadas ao local e prenderam o agressor em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia Territorial de Itabuna. O nome do homem não foi divulgado.

Ouça o pedido de socorro:

 

Casos semelhantes já haviam ocorrido na Bahia. Em julho, uma moradora de Vitória da Conquista utilizou a mesma estratégia para pedir ajuda após sofrer ameaças do ex-companheiro. O suspeito também foi preso na ocasião

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.