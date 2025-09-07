Mulher liga para a polícia e simula pedido de pizza para denunciar marido agressor

Uma mulher vítima de violência doméstica teve sangue frio e usou a inteligência para pedir socorro quando estava sendo agredida pelo companheiro, no município de Itabuna, na Bahia. Ao ligar para o 190, ela simulou o pedido de uma pizza para denunciar que havia sido agredida e corria risco dentro de casa, nesta sexta-feira (5/9).

A ligação foi atendida pelo Centro Integrado de Comunicações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (Cicom/SSPBA). Durante a conversa, que durou menos de um minuto, a atendente percebeu a situação, pediu que a vítima tirasse o telefone do viva-voz e passou a fazer perguntas que podiam ser respondidas apenas com “sim” ou “não”.

A mulher confirmou que havia sido agredida e que o suspeito estava próximo. Equipes da Polícia Militar foram enviadas ao local e prenderam o agressor em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia Territorial de Itabuna. O nome do homem não foi divulgado.

Ouça o pedido de socorro:

Casos semelhantes já haviam ocorrido na Bahia. Em julho, uma moradora de Vitória da Conquista utilizou a mesma estratégia para pedir ajuda após sofrer ameaças do ex-companheiro. O suspeito também foi preso na ocasião