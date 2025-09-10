Mulher morre após ser atingida por árvore em comunidade rural de Cruzeiro do Sul

Uma mulher de 57 anos, identificada apenas pelas iniciais M.A, morreu após ser atingida por uma árvore na tarde desta terça-feira (9), na Comunidade Gleba Retumba, zona rural de Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações, a vítima sofreu múltiplas fraturas na região torácica, cervical e craniana, além de lesões na coxa esquerda e na perna direita. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no Ramal do Chico, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A guarnição de Policiamento Ambiental da Polícia Militar também foi chamada para atender a ocorrência. O esposo da vítima relatou aos policiais que realizava o corte de uma árvore seca quando, no momento da queda, sua esposa correu em direção à árvore e acabou sendo atingida violentamente na cabeça.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo. O caso será investigado pelas autoridades competentes.