Mulher morre esmagada por tubulação que caiu sobre casa em Mauá

Uma mulher de 79 anos morreu após uma tubulação cair sobre uma casa, em Mauá, região metropolitana de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira (17/9).

Ela estava dentro de casa, localizada na Rua Melchor Barbosa, quando foi atingida pela estrutura de grande porte. A parede da residência ficou destruída (veja imagens abaixo).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte foi constatada ainda no local. Informações iniciais indicam que a tubulação pertence à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e teria se desprendido durante uma obra no local.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) afirmou que a vítima foi pressionada em uma parede pelo duto d’água se soltou e invadiu a casa.

“O Samu foi acionado e constatou a morte no local. A perícia foi acionada e o caso registrado como morte suspeita no 4º Distrito Policial do município, que investiga as causas do acidente”, disse a pasta.

O Metrópoles entrou em contato com a Sabesp e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.