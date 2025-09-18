Mulher morre esmagada por tubulação que caiu sobre casa em Mauá

Escrito por Metrópoles
mulher-morre-esmagada-por-tubulacao-que-caiu-sobre-casa-em-maua

Uma mulher de 79 anos morreu após uma tubulação cair sobre uma casa, em Mauá, região metropolitana de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira (17/9).

Ela estava dentro de casa, localizada na Rua Melchor Barbosa, quando foi atingida pela estrutura de grande porte. A parede da residência ficou destruída (veja imagens abaixo).

4 imagens

Idosa morre após tubulação cair sobre casa, em Mauá

Reprodução2 de 4

Idosa morre após tubulação cair sobre casa, em Mauá

Reprodução3 de 4

Idosa morre após tubulação cair sobre casa, em Mauá

Reprodução4 de 4

Idosa morre após tubulação cair sobre casa, em Mauá

Reprodução

Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte foi constatada ainda no local. Informações iniciais indicam que a tubulação pertence à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e teria se desprendido durante uma obra no local.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) afirmou que a vítima foi pressionada em uma parede pelo duto d’água se soltou e invadiu a casa.

“O Samu foi acionado e constatou a morte no local. A perícia foi acionada e o caso registrado como morte suspeita no 4º Distrito Policial do município, que investiga as causas do acidente”, disse a pasta.

O Metrópoles entrou em contato com a Sabesp e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

