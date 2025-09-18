Mulher morre esmagada por tubulação que caiu sobre casa em Mauá

Uma mulher de 79 anos morreu após uma tubulação cair sobre uma casa, em Mauá, região metropolitana de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira (17/9).
Ela estava dentro de casa, localizada na Rua Melchor Barbosa, quando foi atingida pela estrutura de grande porte. A parede da residência ficou destruída (veja imagens abaixo).
4 imagensFechar modal.1 de 4
Idosa morre após tubulação cair sobre casa, em Mauá
Reprodução2 de 4
Idosa morre após tubulação cair sobre casa, em Mauá
Reprodução3 de 4
Idosa morre após tubulação cair sobre casa, em Mauá
Reprodução4 de 4
Idosa morre após tubulação cair sobre casa, em Mauá
Reprodução
Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte foi constatada ainda no local. Informações iniciais indicam que a tubulação pertence à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e teria se desprendido durante uma obra no local.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) afirmou que a vítima foi pressionada em uma parede pelo duto d’água se soltou e invadiu a casa.
Leia também
-
Acidente interdita Rodoanel no sentido Dutra na manhã desta 5ª (18/9)
-
Sintonia dos 14: veja quem PCC havia escalado para matar ex-delegado
-
Túnel Santos-Guarujá: inscrições para vagas de emprego são canceladas
-
Polícia pede prisão de mulher envolvida na morte de ex-delegado
“O Samu foi acionado e constatou a morte no local. A perícia foi acionada e o caso registrado como morte suspeita no 4º Distrito Policial do município, que investiga as causas do acidente”, disse a pasta.
O Metrópoles entrou em contato com a Sabesp e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.