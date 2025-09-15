Mulher perde função renal e recebe rim do marido: “Prova de amor”

Escrito por Metrópoles
mulher-perde-funcao-renal-e-recebe-rim-do-marido:-“prova-de-amor”

Uma moradora de Santa Catarina que perdeu a função renal encontrou no marido a pessoa compatível para a doação do órgão. O transplante ocorreu em Blumenau há um ano e meio, mas a história só se tornou pública agora.

Luciana Bramati soube aos 14 anos que tinha rins policísticos, uma doença hereditária e progressiva. Desde muito jovem estava consciente da necessidade de cuidados e que, em algum momento da fase adulta, um transplante seria necessário. Ela só não imaginava que o órgão viria de alguém tão próximo.

Leia a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

