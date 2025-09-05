Mulher que envenenou e matou crianças com ovo de páscoa vai a júri

O juiz titular da 2ª Vara Criminal de Imperatriz (MA), Glender Malheiros, decidiu que a mulher acusada de enviar um ovo de páscoa envenenado a uma família será julgada pelo Tribunal do Júri.

O chocolate enviado por Jordélia Pereira Barbosa (foto em destaque) envenenou uma mulher e os filhos. As duas crianças, de 7 e 13 anos, não resistiram e morreram. O caso ocorreu em abril deste ano.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Maranhão, Jordélia teria sido motiva pelo ciúme que sentia do ex-marido, que havia assumido um relacionamento com a mulher envenenada.

O promotor de Justiça apontou que a acusada mantinha contato com a vítima, por meio de um perfil falso em redes sociais.

Em audiência, a defesa de Jordélia pediu a realização de exame psicológico para avaliar uma eventual inimputabilidade. Porém, o juiz indeferiu o pedido, por ausência de indícios. O magistrado ressaltou que as testemunhas de defesa negaram histórico de depressão ou tentativas de suicídio, e que o marido dela não relatou uso de medicamentos.

Nas alegações finais, o Ministério Público acusou a autora de homicídio doloso e de tentativa de homicídio, em relação à mulher que sobreviveu. A defesa pediu que o caso fosse tratado como homicídio culposo (quando não há intenção) e lesão corporal.

Ainda não há data para o júri de Jordélia.

Envenenamento

De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, Jordélia comprou ovos de chocolate em uma loja de Imperatriz. Imagens das câmeras de segurança do local mostram a suspeita usando óculos e uma peruca escura.

A polícia também apreendeu com ela duas perucas, notas fiscais, cartões, tesoura, faca de serra, além de remédios. A corporação afirmou que há indícios suficientes que apontam Jordélia como principal autora do crime.

A suspeita chegou a Imperatriz em uma quinta-feira e fez todo o planejamento para entregar o chocolate à família. Após a entrega do doce, ela seguiu para Santa Inês, onde foi presa em um ônibus interurbano.