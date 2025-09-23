23/09/2025
Universo POP
Mulher que fugiu de cárcere pode ter sido estuprada por 30 homens; padrasto é preso

A Polícia Civil do Paraná investiga cerca de 30 homens por estupros contra uma mulher que ficou 22 anos em cárcere privado em Araucária (PR). A vítima, hoje com 29 anos, conseguiu fugir e denunciar o padrasto, 51, que foi preso preventivamente.

Reprodução/Domingo Espetacular/Record

O que foi relatado

  • O padrasto agendava encontros, preparava o quarto e obrigava a jovem a manter relações com desconhecidos; os atos eram filmados.

  • Ele a impedia de usar contraceptivos, dizendo querer que ela engravidasse de um dos agressores.

  • A vítima começou a ser abusada aos 7 anos; a 1ª gravidez ocorreu aos 16.

  • Ela tem três filhos (6, 9 e 13 anos).

  • Em um episódio, quando um homem questionou se ela estava bem, o padrasto respondeu: “Ela quer!”

O inquérito apura estupro de vulnerável, estupro, cárcere privado e violência psicológica. A PCPR também tenta identificar todos os envolvidos nos abusos.

Fonte: RICtv/Record PR (entrevista da vítima) e informações da Polícia Civil do Paraná.
Texto redigido e adaptado.

