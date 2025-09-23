Mulher que fugiu de cárcere pode ter sido estuprada por 30 homens; padrasto é preso

A Polícia Civil do Paraná investiga cerca de 30 homens por estupros contra uma mulher que ficou 22 anos em cárcere privado em Araucária (PR). A vítima, hoje com 29 anos, conseguiu fugir e denunciar o padrasto, 51, que foi preso preventivamente.
O que foi relatado
-
O padrasto agendava encontros, preparava o quarto e obrigava a jovem a manter relações com desconhecidos; os atos eram filmados.
-
Ele a impedia de usar contraceptivos, dizendo querer que ela engravidasse de um dos agressores.
-
A vítima começou a ser abusada aos 7 anos; a 1ª gravidez ocorreu aos 16.
-
Ela tem três filhos (6, 9 e 13 anos).
-
Em um episódio, quando um homem questionou se ela estava bem, o padrasto respondeu: “Ela quer!”
O inquérito apura estupro de vulnerável, estupro, cárcere privado e violência psicológica. A PCPR também tenta identificar todos os envolvidos nos abusos.
Fonte: RICtv/Record PR (entrevista da vítima) e informações da Polícia Civil do Paraná.
Texto redigido e adaptado.