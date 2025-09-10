10/09/2025
Uma moradora de Trelawny, na Jamaica, ganhou 180,9 milhões de dólares jamaicanos no sorteio do Super Lotto, realizado em 11 de maio. Para evitar a exposição, a vencedora — identificada apenas como N. Gray — chamou atenção ao aparecer na cerimônia de premiação usando uma máscara de palhaço.

O evento aconteceu em New Kingston, sob organização da Supreme Ventures Limited (SVL). Segundo N. Gray, o disfarce foi uma forma de proteger sua identidade e se resguardar de conflitos familiares ou de pessoas interessadas no dinheiro.

Disfarce foi usado para evitar conflitos familiares e exposição pública/Foto: Reprodução

A ganhadora contou que começou a apostar no Super Lotto apenas cinco meses antes e que atravessava dificuldades financeiras. “Estou muito feliz. Estava endividada e comecei a jogar em janeiro. Agora pretendo pagar tudo o que devo, investir com sabedoria e realizar algumas viagens”, disse.

Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada/Foto: Reprodução

Entre os planos para o futuro, N. Gray afirmou que pretende investir em projetos que garantam estabilidade financeira e, além disso, construir um centro comunitário para jovens da região, com foco em educação e tecnologia. A atitude, vista como prudente e solidária, despertou elogios ao mostrar que sua sorte será compartilhada em benefício da comunidade.

