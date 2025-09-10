Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada

Uma moradora de Trelawny, na Jamaica, ganhou 180,9 milhões de dólares jamaicanos no sorteio do Super Lotto, realizado em 11 de maio. Para evitar a exposição, a vencedora — identificada apenas como N. Gray — chamou atenção ao aparecer na cerimônia de premiação usando uma máscara de palhaço.

O evento aconteceu em New Kingston, sob organização da Supreme Ventures Limited (SVL). Segundo N. Gray, o disfarce foi uma forma de proteger sua identidade e se resguardar de conflitos familiares ou de pessoas interessadas no dinheiro.

A ganhadora contou que começou a apostar no Super Lotto apenas cinco meses antes e que atravessava dificuldades financeiras. “Estou muito feliz. Estava endividada e comecei a jogar em janeiro. Agora pretendo pagar tudo o que devo, investir com sabedoria e realizar algumas viagens”, disse.

Entre os planos para o futuro, N. Gray afirmou que pretende investir em projetos que garantam estabilidade financeira e, além disso, construir um centro comunitário para jovens da região, com foco em educação e tecnologia. A atitude, vista como prudente e solidária, despertou elogios ao mostrar que sua sorte será compartilhada em benefício da comunidade.