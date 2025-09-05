Mulher resgatada de cárcere privado era ameaçada com machadinha

A mulher que foi resgatada após ficar duas semanas em cárcere privado pelo companheiro, nessa quarta-feira (3/9), na Vila Planalto, sofreu constantes ameaças do autor do crime.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o homem, de 38 anos, teria utilizado uma faca e uma machadinha para ameaçar a vítima. Além disso, ela teria relatado que o suspeito ameaçou colocar fogo no apartamento em que eles estavam.

Ao chegarem no local, policiais do 6º Batalhão foram informados que a vítima havia conseguido fugir do apartamento com auxílio de funcionários do prédio.

Leia também

A equipe efetuou a prisão do suspeito e apreendeu objetos que teriam sido utilizados nas ameaças. Além da faca e da machadinha, no apartamento, foram encontrados garrafas de bebida alcoólica, um cofre e uma tornozeleira eletrônica rompida.

Veja o momento da prisão e o objetos apreendidos:

O homem tinha antecedentes criminais em outro estado, incluindo uma ocorrência por lesão corporal culposa e outra por incendiar seu próprio veículo dentro de uma garagem onde havia outros automóveis. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM I) para as providências cabíveis.