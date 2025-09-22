mulher-tem-couro-cabeludo-arrancado-em-ataque-brutal-de-rottweilers

Uma mulher de 77 anos está internada em estado grave após ter sido vítima de um ataque de sete rottweilers. O caso ocorreu no último sábado (20/9), em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS).
Segundo os médicos que a receberam no Hospital Cristo Redentor, ela sofreu ferimentos graves em diversas partes do corpo. Lesões foram constatadas no rosto, braços e pernas. Além disso, ela teve parte do couro cabeludo arrancado.
Paulo Renato Fetter, médico que atendeu a vítima do ataque, informou que a mulher perdeu a ponta do nariz, teve a orelha totalmente destruída e os membros inferiores ficaram mutilados.
Conforme apontado pelo boletim médico, a cirurgia de reconstituição durou mais de três horas. Ela segue em estado grave.
Segundo a imprensa local, os cães pertenciam à mulher e viviam no sítio em que ela reside.