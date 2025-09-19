Mundial de Atletismo: Alison dos Santos é ouro nos 400 m com barreiras

Brasileiro herda a vitória após desclassificação de Rai Benjamin e celebra bicampeonato mundial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Alison dos Santos, o Piu, conquistou nesta sexta-feira (19/9) o ouro nos 400 m com barreiras no Mundial de Atletismo, em Tóquio (Japão). O brasileiro cravou 46s84 na final. O norte-americano Rai Benjamin, que havia cruzado em primeiro com 46s52, foi desclassificado após a prova, e o título ficou com Piu. O catariano Abderrahman Samba completou o pódio com 47s06.

Hannah Peters/Getty Images

A decisão coroou uma virada de alto nível do brasileiro. Na semifinal, Piu tocou uma barreira e avançou com o pior tempo da sua bateria. Na final, porém, manteve a técnica e o ritmo característicos, garantiu inicialmente a prata e, após o DQ de Benjamin, confirmou o bicampeonato mundial.

Pódio – 400 m com barreiras (final)

  1. Alison dos Santos (BRA) – 46s84

  3. Abderrahman Samba (QAT) – 47s06

Observação: Rai Benjamin (EUA), primeiro na linha de chegada, foi desclassificado.

Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost