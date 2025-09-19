Mundial de Atletismo: Noah Lyles conquista ouro e iguala marca de Bolt

Noah Lyles voltou ao topo dos 200 metros nesta sexta-feira (19/9), em Tóquio. O norte-americano venceu a final com 19s52, superando por seis milésimos o compatriota Kenneth Bednarek, e chegou ao tetracampeonato mundial da prova — feito que o iguala à marca de Usain Bolt em número de ouros nos 200m em Mundiais.

O resultado coroa a sequência de alto nível de Lyles: em 2019 e 2022 ele já havia sido campeão dos 200m, e em 2024 saiu de Paris com ouro nos 100m e bronze nos 200m. Agora, volta a dominar sua distância preferida dois anos depois.

Mesmo com o empate em títulos mundiais, Bolt segue soberano em dois quesitos: o recorde mundial (19s19) e o maior total de medalhas nos 200m em Mundiais (além dos quatro ouros, o jamaicano tem uma prata em 2007).

Por que importa

Lyles consolida a liderança da geração atual no sprint longo, mantendo os EUA no topo da velocidade.

A comparação direta com Bolt ganha novo capítulo: mesma quantidade de ouros nos 200m em Mundiais, mas ainda há distância nos recordes históricos.

Números rápidos

Tempo do ouro: 19s52

2º lugar: Kenneth Bednarek (USA), a 0s006

Títulos mundiais de Lyles nos 200m: 2019, 2022 e 2025 (além do retorno ao topo após dois anos)

Recorde mundial dos 200m: 19s19 (Usain Bolt)

Redigido por ContilNet

Fonte: Metrópoles