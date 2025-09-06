06/09/2025
Mundial de Wushu: Brasil garante medalha de prata com Beatriz Silva

Escrito por Metrópoles
mundial-de-wushu:-brasil-garante-medalha-de-prata-com-beatriz-silva

Nesta sexta-feira (5/9), o Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, recebeu o quarto dia de competições do 17º Campeonato Mundial de Wushu. O dia foi marcado por pódio brasileiro com Beatriz Silva, na categoria 56 kg.

As disputas serão realizadas até o próximo domingo (7/9), sempre a partir das 9h. Todos os embates serão transmitidos, com exclusividade em língua portuguesa, no canal do Metrópoles no YouTube.

Na final, Beatriz Silva enfrentou a vietnamita Nguyen Thi Thu Thuy, na categoria 56 kg, mas foi derrotada e ficou com a medalha de prata.

Já João Oliveira, na categoria 75 kg, disputou a semifinal, perdeu para o iraniano Mohsen Mohammadseifi e foi eliminado da competição.

logo-contil-1.png

