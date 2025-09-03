mundial-de-wushu:-confira-o-desempenho-dos-brasileiros-no-primeiro-dia

Nesta quarta-feira (3/9), o Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, recebeu o primeiro dia de disputas do 17º Campeonato Mundial de Wushu. As disputam serão realizadas até próximo domingo (7/9), sempre a partir das 9h. Todos os embates serão transmitidos, com exclusividade em língua portuguesa, no canal do Metrópoles no YouTube.

Ao todo, seis brasileiros entraram no tatame no primeiro dia da principal competição da modalidade. Gabriel Almeida, na categoria 60kg, derrotou Miroslav Godza, da República Tcheca nas oitavas de final. Na categoria 75kg, João Oliveira bateu o sueco Mikael Faldt em disputa pela primeira fase.

Edneia Camargo, que competia na categoria 52kg acabou sendo eliminada após torcer o joelho na luta contra a turca Nazli Karakus. Beatriz Silva, dos 56kg, ficou com a vitória diante de Siham Brigui. A marroquina desistiu da luta do 1º para o 2º round.

Erick Carvalho acabou eliminado para o português Tiago Martins na categoria 56kg, enquanto Davi Guimarães venceu Termilan Amankulov, do Quirguistão, nas oitavas de final dos 80kg.