mundial-de-wushu:-confira-o-desempenho-dos-brasileiros-no-segundo-dia

Brilho brasileiro nos tatames. No segundo dia do 17º Campeonato Mundial de Wushu, realizado no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, quatro brasileiros participaram das lutas de Sanda.

As disputas serão realizadas até o próximo domingo (7/9), sempre a partir das 9h. Todos os embates serão transmitidos, com exclusividade em língua portuguesa, no canal do Metrópoles no YouTube.

Natália Silva garantiu a classificação para a semifinal da competição depois de derrotar a venezuelana Yosmairy Lara na categoria de 60kg. João Oliveira passou para as quartas na categoria 75kg. Ele venceu Muhammet Can Haygul, da Turquia. Beatriz Silva carimbou sua classificação para a semifinal após superar Melissa Bouamrane, da França, na categoria 56kg.

Na categoria de 65kg, Lucas Pereira acabou sendo eliminado no duelo contra Wang Chengjin, da China.