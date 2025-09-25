25/09/2025
Universo POP
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 

Musa do Salgueiro, Bruna Griphao se dedica às aulas de samba e mostra evolução

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
musa-do-salgueiro,-bruna-griphao-se-dedica-as-aulas-de-samba-e-mostra-evolucao

Após ser anunciada como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026, Bruna Griphao tem mostrado que está se dedicando para brilhar na Marquês de Sapucaí. A atriz e ex-BBB compartilhou vídeos em suas redes sociais em que aparece fazendo aulas de samba com o renomado coreógrafo carnavalesco Carlinhos Salgueiro.

Esta será a primeira vez de Bruna desfilando como musa do Salgueiro. A atriz celebrou a conquista nas redes sociais, destacando sua ligação com a cultura carioca: “Nascida e criada no Rio de Janeiro, cresci entre os blocos de rua e os desfiles das escolas de samba. Quando criança, cheguei a desfilar na Sapucaí, mas jamais imaginei que teria a chance de voltar. A emoção é inexplicável e ainda mais especial por acontecer agora, como musa. Terei a felicidade de representar uma escola que sempre admirei, aplaudi e acompanhei com tanto carinho.”

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Bruna GriphaoFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Bruna GriphaoFoto: Reprodução
Reprodução
Reprodução
Foto/Giselle Dias
Bruna Griphao é a nova musa do SalgueiroFoto/Giselle Dias
Foto/Giselle Dias
Bruna Griphao é a nova musa do SalgueiroFoto/Giselle Dias

Leia Também

Nos vídeos compartilhados, Bruna aparece ensaiando os passos, mostrando ritmo e dedicação para conquistar o samba no pé necessário para encantar o público no desfile.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost