Musa do Salgueiro, Bruna Griphao se dedica às aulas de samba e mostra evolução

Após ser anunciada como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026, Bruna Griphao tem mostrado que está se dedicando para brilhar na Marquês de Sapucaí. A atriz e ex-BBB compartilhou vídeos em suas redes sociais em que aparece fazendo aulas de samba com o renomado coreógrafo carnavalesco Carlinhos Salgueiro.

Esta será a primeira vez de Bruna desfilando como musa do Salgueiro. A atriz celebrou a conquista nas redes sociais, destacando sua ligação com a cultura carioca: “Nascida e criada no Rio de Janeiro, cresci entre os blocos de rua e os desfiles das escolas de samba. Quando criança, cheguei a desfilar na Sapucaí, mas jamais imaginei que teria a chance de voltar. A emoção é inexplicável e ainda mais especial por acontecer agora, como musa. Terei a felicidade de representar uma escola que sempre admirei, aplaudi e acompanhei com tanto carinho.”

Nos vídeos compartilhados, Bruna aparece ensaiando os passos, mostrando ritmo e dedicação para conquistar o samba no pé necessário para encantar o público no desfile.