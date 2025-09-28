Musa do Salgueiro, Gkay celebra convite e preparação para Sapucaí: “muito surreal”

28/09/2025
Escrito por Portal Leo Dias
musa-do-salgueiro,-gkay-celebra-convite-e-preparacao-para-sapucai:-“muito-surreal”

Gkay marcou presença na noite de sábado (28/9), na quadra do Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, para ser oficialmente empossada como musa da agremiação carioca. Em entrevista à repórter Monique Arruda, a influenciadora falou sobre o convite, sua relação com a escola de samba e os preparativos para estrear na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2026.

Desde o momento em que chegou à quadra, ela fez questão de mostrar samba no pé e não escondeu a empolgação. “Gente, é uma energia que eu não dei explicar para vocês. Eu cheguei aqui, é minha primeira vez na quadra, e eu não consigo ficar parada. Eu quero falar com todo mundo, quero comprimentar todo mundo, todo mundo numa energia, numa alegria que eu não sei explicar”, disse.

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Gkay fala sobre preparação para desfilar pela primeira vez na Sapucaí como musa do SalgueiroFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Gkay fala sobre preparação para desfilar pela primeira vez na Sapucaí como musa do SalgueiroFoto: Reprodução
Foto: LeoDias
Gkay fala sobre preparação para desfilar pela primeira vez na Sapucaí como musa do SalgueiroFoto: LeoDias

A influenciadora também revelou que a escolha pelo Salgueiro teve um significado especial. “Ligaram para mim. Eu tenho uma história com o Salgueiro. Eu já tinha recebido outros convites, de outras escolas, mas nunca dava certo, sempre tinha a questão de agenda, de compromisso, ai esse ano eu fui assistir o desfile do Salgueiro e eu me apaixonei pelo samba enredo, que é ‘Salgueiro de corpo fechado’ e ai quando eu recebi o convite pensei: ‘cara, não pode ser coincidência eu ter decorado o samba enredo, eu ter assistido o desfile inteiro emocionada e agora estar sendo convidada. Então eu falei assim: ‘Quer saber? Vamos se embora! Dei um jeito, organizei a agenda, um para lá, dois para cá, três para lá, deu certo e agora, salgueirense’”.

Para brilhar na avenida, Gkay conta que vem se dedicando a uma rotina intensa de treinos. “Eu estou treinando cinco vezes musculação e duas ou três vezes aula de samba por semana”, revelou.

Ela também destacou o maior desafio que encontrou até agora: “Você se concentrar em várias coisas. O samba eu comparo ele com a direção, você dirigir. Quando você vai dirigindo ali concentrada tudo vai dando certo, se você der uma desconcentrada parece que tudo sai do eixo”.

A emoção também tomou conta quando a influenciadora lembrou da reação da família: “Quando eu recebi o convite e minha mãe soube foi muito emocionante para ela também, porque um dia a gente estava lá em casa assistindo o Carnaval e agora eu estar desfilando é muito surreal”.

Com a oficialização, Gkay se junta ao time de musas da tradicional escola carioca e já inicia a contagem regressiva para a sua estreia no maior espetáculo do samba.

