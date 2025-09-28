Musa do Salgueiro, Gkay celebra convite e preparação para Sapucaí: “muito surreal”

Desde o momento em que chegou à quadra, ela fez questão de mostrar samba no pé e não escondeu a empolgação. “Gente, é uma energia que eu não dei explicar para vocês. Eu cheguei aqui, é minha primeira vez na quadra, e eu não consigo ficar parada. Eu quero falar com todo mundo, quero comprimentar todo mundo, todo mundo numa energia, numa alegria que eu não sei explicar”, disse.

Gkay marcou presença na noite de sábado (28/9), na quadra do Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, para ser oficialmente empossada como musa da agremiação carioca. Em entrevista à repórter Monique Arruda, a influenciadora falou sobre o convite, sua relação com a escola de samba e os preparativos para estrear na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2026.

A influenciadora também revelou que a escolha pelo Salgueiro teve um significado especial. “Ligaram para mim. Eu tenho uma história com o Salgueiro. Eu já tinha recebido outros convites, de outras escolas, mas nunca dava certo, sempre tinha a questão de agenda, de compromisso, ai esse ano eu fui assistir o desfile do Salgueiro e eu me apaixonei pelo samba enredo, que é ‘Salgueiro de corpo fechado’ e ai quando eu recebi o convite pensei: ‘cara, não pode ser coincidência eu ter decorado o samba enredo, eu ter assistido o desfile inteiro emocionada e agora estar sendo convidada. Então eu falei assim: ‘Quer saber? Vamos se embora! Dei um jeito, organizei a agenda, um para lá, dois para cá, três para lá, deu certo e agora, salgueirense’”.

Para brilhar na avenida, Gkay conta que vem se dedicando a uma rotina intensa de treinos. “Eu estou treinando cinco vezes musculação e duas ou três vezes aula de samba por semana”, revelou.

Ela também destacou o maior desafio que encontrou até agora: “Você se concentrar em várias coisas. O samba eu comparo ele com a direção, você dirigir. Quando você vai dirigindo ali concentrada tudo vai dando certo, se você der uma desconcentrada parece que tudo sai do eixo”.

A emoção também tomou conta quando a influenciadora lembrou da reação da família: “Quando eu recebi o convite e minha mãe soube foi muito emocionante para ela também, porque um dia a gente estava lá em casa assistindo o Carnaval e agora eu estar desfilando é muito surreal”.

Com a oficialização, Gkay se junta ao time de musas da tradicional escola carioca e já inicia a contagem regressiva para a sua estreia no maior espetáculo do samba.