Musa do Santos defende Neymar e fala em “perseguição”

A Musa do Santos, Lays Pereira, de 23 anos, decidiu se manifestar em defesa de Neymar após as recentes polêmicas envolvendo o craque.

Para ela, o jogador tem sido alvo constante da imprensa, o que estaria impactando diretamente sua performance dentro de campo.

O que disse Lays Pereira

“Eu acho que o Neymar está sofrendo perseguição, isso atrapalha muito o rendimento dele como atleta”, disse Lays.

Além disso, a modelo afirmou que questões pessoais também têm pesado contra o jogador.

“Muitas mulheres do passado do Neymar querem infernizar o casamento dele, criando polêmicas desnecessárias, e isso prejudica ainda mais sua performance”, declarou.

Em meio às críticas e às frequentes cobranças, a fala de Lays trouxe um tom de apoio ao camisa 10, que mais uma vez volta a ser protagonista não só pelo futebol, mas também pelas controvérsias fora dos gramados.

Relembre a polêmica

A assessoria de marketing de Neymar divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (25/9) em resposta a alegações de dependência envolvendo o jogador, após um jornalista publicar vídeo associando o craque ao consumo de uísque com energético e narguilé.

Nos stories do Instagram, Neymar reagiu de forma irônica, postando uma foto com a legenda: “Viciado em [energético] Red Bull, esse é bom demais”. A publicação vem enquanto o atleta se recupera de uma lesão muscular na coxa.

O comunicado da equipe classificou as declarações como “levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas” e informou que medidas legais estão sendo tomadas, reforçando que a disseminação de informações falsas prejudica a imagem do jogador e a credibilidade do jornalismo.