Musa do Santos defende Neymar e fala em “perseguição”

A Musa do Santos, Lays Pereira, de 23 anos, decidiu se manifestar em defesa de Neymar após as recentes polêmicas envolvendo o craque.
Para ela, o jogador tem sido alvo constante da imprensa, o que estaria impactando diretamente sua performance dentro de campo.
O que disse Lays Pereira
“Eu acho que o Neymar está sofrendo perseguição, isso atrapalha muito o rendimento dele como atleta”, disse Lays.
Além disso, a modelo afirmou que questões pessoais também têm pesado contra o jogador.
“Muitas mulheres do passado do Neymar querem infernizar o casamento dele, criando polêmicas desnecessárias, e isso prejudica ainda mais sua performance”, declarou.
Em meio às críticas e às frequentes cobranças, a fala de Lays trouxe um tom de apoio ao camisa 10, que mais uma vez volta a ser protagonista não só pelo futebol, mas também pelas controvérsias fora dos gramados.
Relembre a polêmica
A assessoria de marketing de Neymar divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (25/9) em resposta a alegações de dependência envolvendo o jogador, após um jornalista publicar vídeo associando o craque ao consumo de uísque com energético e narguilé.
Nos stories do Instagram, Neymar reagiu de forma irônica, postando uma foto com a legenda: “Viciado em [energético] Red Bull, esse é bom demais”. A publicação vem enquanto o atleta se recupera de uma lesão muscular na coxa.
O comunicado da equipe classificou as declarações como “levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas” e informou que medidas legais estão sendo tomadas, reforçando que a disseminação de informações falsas prejudica a imagem do jogador e a credibilidade do jornalismo.