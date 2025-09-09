Na Câmara, motoristas pedem aprovação de projeto que aumenta subsídio do transporte coletivo

Motoristas da empresa Ricco Transportes, responsável pelo transporte coletivo em Rio Branco, lotaram as galerias da Câmara Municipal nesta terça-feira (9) para acompanhar as discussões do Projeto de Lei (PL) que trata do reajuste no subsídio pago pelo município ao sistema. A proposta prevê aumento de R$ 0,50 no repasse por passageiro, passando de R$ 2,63 para R$ 3,13.

Embora a tarifa cobrada ao usuário continue em R$ 4,00, os profissionais do setor dizem temer que, sem o reforço financeiro, faltem condições para manter a operação.

A prefeitura justifica que o reajuste no subsídio é uma forma de equilibrar os custos da operação, impactados pela alta do diesel e de outros insumos. O Executivo também defende que a medida é temporária, devendo vigorar até a finalização de um processo licitatório para definir novas empresas operadoras.

Vereadores da base e da oposição apontam a ausência de documentos técnicos que embasem o projeto, como estudo tarifário detalhado e análise de impacto financeiro. Mesmo assim, a tramitação acontece em regime de urgência, pressionando para que a votação ocorra ainda esta semana.

Em 2024, a Câmara já havia aprovado mais de R$ 11 milhões destinados à manutenção do transporte coletivo. Agora, o novo pedido reacende o debate sobre até que ponto os subsídios conseguem resolver os problemas estruturais do setor.