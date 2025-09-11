11/09/2025
Na porta de casa, Bolsonaro surge em dia decisivo no STF e acena a apoiadores

Ex-presidente apareceu por cerca de 25 minutos na garagem do condomínio no Jardim Botânico (DF), em meio ao julgamento da chamada “trama golpista” na Primeira Turma do Supremo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu na garagem de sua casa, em Brasília, nesta quinta-feira (11), data decisiva do julgamento na Primeira Turma do STF que pode formar maioria por sua condenação. Ele ficou cerca de 25 minutos no local, acenou para quem passava e posou para fotógrafos, mas não respondeu a perguntas de jornalistas.

Segundo seus médicos, Bolsonaro tem apresentado episódios de soluços mais intensos nas últimas semanas, o que voltou a ocorrer nesta manhã. Ele estava acompanhado do cunhado, Eduardo Torres, irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Foto: Sérgio Lima / AFP

O imóvel fica em um condomínio na região do Jardim Botânico, área nobre do Distrito Federal. Em prisão domiciliar há mais de um mês por ordem do ministro Alexandre de Moraes — por violação de medidas cautelares impostas pela Primeira Turma —, Bolsonaro tem mantido aparições restritas.

A sessão desta quinta (11) deve concluir os votos restantes e pode consolidar maioria simples (3 de 5) pela condenação ou absolvição dos réus no caso que o Supremo denomina “trama golpista”. Em caso de maioria pela condenação, a definição das penas (dosimetria) ocorre em etapa posterior.

