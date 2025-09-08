Na véspera da continuidade de julgamento, bolsonaristas fazem vigília

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira (8/9) o julgamento que analisa a ação penal que atrela ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus ao planejamento de uma suposta trama golpista que visou anular as eleições de 2022. Às vésperas do julgamento, apoiadores continuam em vigília em frente ao Condomínio Solar, em Brasília (DF), onde Bolsonaro está em prisão domiciliar.

Confira:

Essa é a segunda semana que apoiadores se aglomeram perto da casa de Bolsonaro. A vigília iniciou em meio ao julgamento no STF.

Nesta terça-feira (9/9), o julgamento voltará com o voto de Moraes. Em denso voto, Moraes deve tomar cerca de 4 horas para expor fatos e apontar penas ou absolvição a cada um dos oito réus. O ministro ainda responderá a questionamentos das defesas e vai deliberar sobre as chamadas preliminares, que são questões processuais a serem resolvidas.

Leia também

O relator apontará as condutas de cada réu, individualmente. Cada acusado tem um papel dento da trama golpista, conforme narra a PGR. O ministro analisará se há material probatório suficiente para condenação e se devem ser aplicados agravantes, que podem aumentar a pena. Bolsonaro, por exemplo, é apontado como líder de organização criminosa, o que pode ampliar o tempo de pena.

Todos os oito réus são acusados de atuar contra a ordem democrática. Sete integrantes do núcleo de Bolsonaro respondem a cinco crimes. Sendo que o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) responde a três.