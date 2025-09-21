“Não à PEC da vergonha”, afirma Perpétua Almeida durante manifestação no Acre

Com faixas, cartazes e palavras de ordem, a mobilização contra a PEC da Blindagem tomou conta do Lago do Amor, em Rio Branco, neste domingo (21). O ato reuniu militantes, trabalhadores, estudantes e representantes de movimentos sociais em um movimento plural, que uniu diferentes vozes e gerações em defesa da democracia e contra a proposta em tramitação no Congresso Nacional.

Durante o ato, a diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, destacou a importância da mobilização nacional e criticou duramente a tentativa de blindar parlamentares.

“Estamos aqui nesse manifesto e, mesmo sabendo do quantitativo e significativo das últimas eleições em relação ao povo acreano, é de suma importância um ato como esse”, afirmou. Ela acrescentou que o Acre deve ser um dos estados que fecha a manifestação que acontece desde cedo em vários pontos do país. “Para mim foi muito emocionante ver grandes capitais do Brasil botar multidões na rua para dizer que o Congresso Nacional não pode continuar fazendo o que eles estão fazendo”, disse Perpétua.

A diretora ressaltou que o povo não admite privilégios para parlamentares. “O povo não admite que deputado crie uma casta que não pode ser investigado. O povo não admite que se aprove uma PEC para tirar da cadeia pessoas que estão pagando pelos crimes cometidos”, completou.

Ela ainda questionou a tentativa de anistia e criticou a impunidade: “Como assim se anistia? As pessoas quebram o Congresso, quebram o Palácio, ameaçam matar o presidente da República, botam bomba em aeroporto para explodir e vai ficar por isso? Claro que não, eles têm que pagar pelos crimes que cometeram”, disse.

Perpétua também destacou a conexão da mobilização acreana com o movimento nacional: “O Acre, aqui no Lago do Amor, se coloca como parceiro do resto do Brasil, dizendo não à anistia, não à PEC da vergonha”, afirmou.

Ela finalizou destacando a simbologia das cores nacionais: “Nós queremos amor, queremos paz, não queremos uma sociedade armada. Hoje, as forças progressistas levantaram a grande bandeira do Brasil para reafirmar que essas cores, verde e amarelo, são nossas. A extrema-direita levantou recentemente a bandeira dos Estados Unidos. Nós levantamos a bandeira do Brasil. Essa camisa é nossa”, completou, vestindo verde e amarelo em contraponto simbólico ao uso desses símbolos pela direita.

Veja o vídeo: