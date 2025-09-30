‘Não estou enxergando nada’, diz mulher intoxicada ao tomar caipirinha em bar de SP; polícia investiga contaminação por metanol

A designer de interiores Rhadarani Domingos relata que ficou cega após beber três caipirinhas no aniversário de uma amiga, em um bar em São Paulo, no dia 19 de setembro.

“Era para ser uma comemoração, num bairro de região nobre, não era um boteco de esquina. Bebi três caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodca. Não tinha nenhum gosto diferente”, conta ela, que segue internada.

A irmã, Lalita, diz que ela convulsionou já na UTI e precisou ser intubada. “A expectativa é que a gente consiga algum tratamento para que ela volte a enxergar”.

A polícia e autoridades de saúde de São Paulo investigam a contaminação de bebidas alcoólicas por metanol, uma substância altamente tóxica. Pelos menos 16 pessoas deram entrada em hospitais; duas morreram.

Especialistas reforçam que a busca por atendimento rápido é essencial. O oftalmologista Fábio Ejzenbaum, da Santa Casa de São Paulo, explica que sintomas como alterações visuais, mal-estar persistente por mais de 12 horas e convulsões são sinais de alerta.

Veja o vídeo: