Não há brasileiros entre as vítimas do supertufão Ragasa

O Itamaraty lamentou na noite de quinta-feira (25/9) o desastre causado pela passagem do supertufão Ragasa na Ásia, o mais intenso ciclone tropical registrado em 2025, e informou que não há registro de brasileiros entre as vítimas.

“O governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao Governo e ao povo da República Popular da China e das Filipinas e, em particular, às comunidades afetadas por esses desastres naturais”, afirma a nota.

O supertufão atingiu Taiwan e Hong Kong na quarta (24/9) e deixou 14 mortos e 124 desaparecidos. Os milhares de sobreviventes foram encaminhados a abrigos.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a embaixada do Brasil em Manila e os consulados-gerais nas regiões afetadas da China acompanham a situação e permanecem à disposição para prestar assistência consular a cidadãos brasileiros em situação de emergência.

Serviço

A Embaixada em Manila pode ser contatada por meio do telefone +63 917 574-4513

O número do plantão do Consulado-Geral em Hong Kong, com jurisdição sobre Hong Kong e Macau é o seguinte: +852 4660 0015

O Consulado-Geral em Cantão, com jurisdição sobre as Províncias de Guangdong, Hainan, Fujian, Hunan, e a Região Autônoma de Guangxi, pode ser contatado por meio do telefone +86 133 6058 1327 ou WeChat ID: PlantaoConsularBRGZ

O número do plantão do Consulado-Geral em Xangai, com jurisdição sobre a Cidade de Xangai e as províncias de Anhui, Jiangsu, Shandong e Zhejigang é o seguinte: +86 131 6623 1312

O Escritório Comercial em Taipé pode ser contatado por meio do telefone +886 (0) 933 239 061

O plantão consular geral do Itamaraty pode ser contatado pode meio do telefone: +55 (61) 98260-0610