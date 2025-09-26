26/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Não há brasileiros entre as vítimas do supertufão Ragasa

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
nao-ha-brasileiros-entre-as-vitimas-do-supertufao-ragasa

O Itamaraty lamentou na noite de quinta-feira (25/9) o desastre causado pela passagem do supertufão Ragasa na Ásia, o mais intenso ciclone tropical registrado em 2025, e informou que não há registro de brasileiros entre as vítimas.

“O governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao Governo e ao povo da República Popular da China e das Filipinas e, em particular, às comunidades afetadas por esses desastres naturais”, afirma a nota.

Leia também

O supertufão atingiu Taiwan e Hong Kong na quarta (24/9) e deixou 14 mortos e 124 desaparecidos. Os milhares de sobreviventes foram encaminhados a abrigos.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a embaixada do Brasil em Manila e os consulados-gerais nas regiões afetadas da China acompanham a situação e permanecem à disposição para prestar assistência consular a cidadãos brasileiros em situação de emergência.

Serviço

A Embaixada em Manila pode ser contatada por meio do telefone +63 917 574-4513

O número do plantão do Consulado-Geral em Hong Kong, com jurisdição sobre Hong Kong e Macau é o seguinte: +852 4660 0015

O Consulado-Geral em Cantão, com jurisdição sobre as Províncias de Guangdong, Hainan, Fujian, Hunan, e a Região Autônoma de Guangxi, pode ser contatado por meio do telefone +86 133 6058 1327 ou WeChat ID: PlantaoConsularBRGZ

O número do plantão do Consulado-Geral em Xangai, com jurisdição sobre a Cidade de Xangai e as províncias de Anhui, Jiangsu, Shandong e Zhejigang é o seguinte: +86 131 6623 1312

O Escritório Comercial em Taipé pode ser contatado por meio do telefone +886 (0) 933 239 061

O plantão consular geral do Itamaraty pode ser contatado pode meio do telefone: +55 (61) 98260-0610

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost