Não perca 1º Congresso de Infraestrutura, Limpeza Urbana e Saneamento

O Brasil está a poucas horas de sediar o 1º Congresso de Infraestrutura, Limpeza Urbana e Saneamento – Alubrás, entre amanhã (23/9) e 24 de setembro, em Brasília (DF). O encontro reunirá gestores públicos, juristas, lideranças políticas, representantes da sociedade civil e especialistas para discutir os principais desafios e oportunidades do setor em um momento decisivo para o país.

O congresso ocorre em meio à implementação do Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar os serviços de água e esgoto até 2033. O desafio de transformar esse objetivo em realidade exige inovação, segurança jurídica e cooperação entre diferentes esferas de governo, iniciativa privada e órgãos de controle.

Entre os temas centrais em debate estão a viabilidade da cobrança da taxa de resíduos sólidos, conciliando sustentabilidade financeira e justiça social; as novas modalidades de contratação, como o diálogo competitivo, que ainda enfrentam resistências culturais; a necessidade de infraestrutura ambientalmente adequada para garantir a correta destinação dos resíduos; e o papel dos Tribunais de Contas e do Ministério Público no equilíbrio entre inovação e fiscalização.

Também entram em pauta questões como os impactos da obrigatoriedade das concessões na governança e no financiamento dos serviços, o fortalecimento da regulação como instrumento de atração de investimentos e proteção ambiental, além da importância de reforçar práticas de integridade, compliance e governança para prevenir ilícitos e dar segurança a gestores e investidores.

O congresso contará com a presença de nomes de destaque da política nacional. Entre os convidados estão Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional; Renan Filho, ministro dos Transportes; Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo; e Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte. Essas presenças reforçam a relevância institucional do encontro e a função de aproximar governo federal, estados e municípios em torno de soluções conjuntas.

O congresso da Alubrás se apresenta como um ambiente de construção coletiva, capaz de alinhar expectativas, compartilhar experiências bem-sucedidas e consolidar consensos.

Brasília se transforma nesses dois dias no epicentro das discussões sobre o futuro da infraestrutura, da limpeza urbana e do saneamento no Brasil.