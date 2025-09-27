“Não quero ser presidente, quero ser primeira-dama”, diz Michelle Bolsonaro

27/09/2025
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que não pretende ser presidente do Brasil, mas sim primeira-dama novamente, ao lado de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Michelle fez as declarações durante um discurso em um evento do PL Mulher do Paraná, neste sábado (27/9).

“Vamos trabalhar para reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, porque eu não quero ser presidente, não. Eu quero ser primeira-dama”. A esposa do ex-chefe do Planalto chegou a afirmar que só toparia assumir uma possível candidatura, caso o marido pedisse: “Meu marido está em casa, mas, se ele quiser, eu serei a voz dele nos quatro cantos desta nação e até fora se precisar. Eu não vou abaixar a minha cabeça”.

Na última semana, Michelle deu uma entrevista ao jornal britânico The Telegraph na qual afirmou que estaria pronta para disputar as eleições em 2026, caso seja da vontade de Deus, mas sem deixar claro qual cargo disputaria.

Em julho, Bolsonaro chegou a confirmar a esposa como pré-candidata ao Senado Federal pelo Distrito Federal, no próximo ano, pelo Partido Liberal.

A candidatura de Michelle também é defendida pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Ele já disse publicamente acreditar no potencial de Michelle para a política e que ela está pronta para concorrer a uma vaga ao Senado nas eleições do próximo ano.

Com Bolsonaro inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o nome de Michelle ganhou força no último ano. Ela chegou a aparecer em segundo lugar em pesquisas eleitorais contra Lula (PT).

Concorrentes à sucessão de Bolsonaro

Nos bastidores de Brasília, aliados afirmam que o possível sucessor de Bolsonaro será o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Entretanto, Tarcísio mantém uma postura discreta e evita falar sobre o assunto.

Além de Tarcísio, o enteado da ex-primeira-dama, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também tem demonstrado interesse em concorrer à vaga no Palácio do Planalto, mesmo sem o apoio de seu pai. Eduardo afirmou recentemente que, com o seu pai fora da disputa, ele é o candidato natural.

