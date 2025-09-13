“Não vai ganhar todos os jogos”, diz Renato após derrota do Fluminense

Após derrota para o Corinthians por 1 x 0, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão, Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva no Maracanã, na noite deste sábado (13/9). O treinador comentou a ideia de poupar jogadores em alguns confrontos.
“Amanhã de manhã a gente treina. Segunda-feira vamos treinar de manhã e viajamos para Buenos Aires para jogar terça-feira. Então não adianta ficar repetindo aqui toda vez, não adianta. Temos que segurar (poupar) alguns jogadores, a maioria deles ou todos“, iniciou o técnico.
Renato Gaúcho prosseguiu e comentou que o Fluminense joga em um curto espaço de tempo, o que leva à necessidade de poupar os atletas entre um duelo e outro.
“A cada 3 dias nós temos um jogo e eu não vou perder ninguém. O Fluminense é o único clube que está disputando três competições, o Fluminense não vai ganhar todos os jogos“, disse Renato.
O Tricolor do Rio de Janeiro enfrenta o Lanús pela Copa Sul-Americana na terça-feira (16/9), às 21h30. Atualmente, além da Série A do Brasileirão e também da competição internacional, o Fluminense disputa a Copa do Brasil.