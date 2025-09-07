“Não vamos fazer perseguição”, diz presidente do PL após ausência de vereadores em ato da direita

O presidente da Executiva Municipal do PL em Rio Branco, João Paulo Bittar, comentou sobre a ausência dos vereadores do partido no ato Reaja Brasil, realizado neste domingo, 7 de setembro.

A manifestação defende a anistia aos presos do 8 de janeiro, é contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O PL conta com três vereadores na Câmara Municipal de Rio Branco — Raimundo Neném, Joaquim Florêncio e Antônio Morais. Nenhum deles compareceu ao evento.

Em entrevista ao ContilNet, João Paulo afirmou que o partido não vai adotar medidas de retaliação contra os parlamentares que optaram por não participar.

“A gente não vai fazer perseguição. A gente convida. Mas a gente entende que essa discussão do Judiciário é complexa. Tem gente que não quer se meter. Tudo bem, faz parte. Mas eu estou aqui porque não tenho medo”, disse.

Ele também destacou que o evento não foi organizado exclusivamente em defesa de Bolsonaro, mas, segundo suas palavras, “em defesa do Brasil”.

