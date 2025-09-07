07/09/2025
Universo POP
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela

“Não vamos fazer perseguição”, diz presidente do PL após ausência de vereadores em ato da direita

Manifestação defende a anistia aos presos do 8 de janeiro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente da Executiva Municipal do PL em Rio Branco, João Paulo Bittar, comentou sobre a ausência dos vereadores do partido no ato Reaja Brasil, realizado neste domingo, 7 de setembro.

Não vamos fazer perseguição”, diz presidente do PL após ausência de vereadores em ato da direita. Foto: ContilNet

A manifestação defende a anistia aos presos do 8 de janeiro, é contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O PL conta com três vereadores na Câmara Municipal de Rio Branco — Raimundo Neném, Joaquim Florêncio e Antônio Morais. Nenhum deles compareceu ao evento.

Em entrevista ao ContilNet, João Paulo afirmou que o partido não vai adotar medidas de retaliação contra os parlamentares que optaram por não participar.

“A gente não vai fazer perseguição. A gente convida. Mas a gente entende que essa discussão do Judiciário é complexa. Tem gente que não quer se meter. Tudo bem, faz parte. Mas eu estou aqui porque não tenho medo”, disse.

Ele também destacou que o evento não foi organizado exclusivamente em defesa de Bolsonaro, mas, segundo suas palavras, “em defesa do Brasil”.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.