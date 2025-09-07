Nasce Joaquim: João Gomes e Ary Mirelle compartilham fotos do bebê

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle compartilharam neste domingo (7/9), de forma conjunta, registros do nascimento de Joaquim, segundo filho do casal.

Nas imagens, o casal aparece emocionado ao segurar o bebê pela primeira vez.

“Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos. Data: 07.09.2025 Hora do nascimento: 10:09h”, escreveram.

Nos comentários do post, famosos parabenizaram o casal.

“Que Deus abençoe! Ary, você é incrível, que mãezona forte”, escreveu a influenciadora Mirella Santos. A cantora Ivete Sangalo também deixou emojis de coração no post.