Nasi, vocalista do Ira!, fala sobre música e política no DR com Demori

Na entrevista, o músico comenta o cenário da indústria cultural, a religiosidade, principalmente a partir da vivência com religiões de matriz africana, além de conversar sobre anistia, milícias digitais e os impactos da ditadura militar no Brasil.

A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (16), na TV Brasil.

Reconhecido como uma das principais vozes do rock brasileiro da década de 1980, o cantor Nasi ajudou a definir o som de uma geração. À frente da banda paulistana Ira!, o artista defende a arte como uma forma transgressora de enxergar a sociedade.

“Na juventude, a gente acha que a nossa música vai mudar o mundo. Hoje, mais velho, vejo que o meu trabalho será a trilha sonora de um mundo em mudança”, explica.

Contemporâneo de artistas como Renato Russo, Frejat e a banda Capital Inicial, Nasi analisa as transformações pelas quais a indústria musical brasileira tem passado nos últimos anos.

“Fazer rock hoje em dia é ser um artista independente, entendeu? Eu faço o meu disco com o meu dinheiro, licencio para as redes e plataformas. Se quero produzir um vinil, tenho que ir atrás de algum selo”, diz.

Para o artista, a ascensão dos serviços de streaming é um dos principais desafios da atualidade.

“Muita coisa precisa ser revista quanto à forma de pagamento das plataformas digitais, que é uma miséria. Está muito cruel, porque não há regulamentação nem investimento em nada”, aponta.

No bate-papo da TV Brasil, Nasi também compartilhou como a relação com a fé mudou sua forma de enxergar a vida.

“Sou, há 15 anos, iniciado no Culto Tradicional Iorubá. Isso foi muito importante para entender que havia coisas que não precisavam continuar e sim se transformar. Ressignifiquei”, conta.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Serviço

DR com Demori – Com Nasi, da Banda IRA!

Terça-feira, 16 de setembro, às 23h, na TV Brasil e Rádio MEC

Quarta-feira, 17 de setembro, às 4h30, na TV Brasil