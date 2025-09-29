29/09/2025
Universo POP
“Nattan in Vegas”: Nattanzinho anuncia novo projeto audiovisual nos Estados Unidos

Nattan, mais conhecido como Nattanzinho, um dos maiores nomes da música brasileira da atualidade, acaba de anunciar mais um passo marcante em sua trajetória: a gravação de seu novo projeto audiovisual em Las Vegas, nos Estados Unidos, no final deste ano.

Com uma proposta moderna e cheia de atitude, o artista escolheu a cidade mais vibrante do mundo como cenário para um trabalho que traduz sua essência com alegria, espontaneidade e liberdade criativa.

“Estou indo para Vegas e quero levar minha galera junto comigo. Não sei se o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas o ‘Nattan In Vegas’ é um projeto que quero compartilhar com todo mundo. Quero me divertir fazendo o que amo e aproveitar uma cidade que me permite criar mil cenários e possibilidades”, conta o cantor.

O projeto representa um passo estratégico na carreira do artista, que vem conquistando o Brasil com sua energia única, presença de palco marcante e uma trajetória em constante evolução.

Os detalhes sobre repertório, participações especiais e bastidores da gravação serão revelados nas próximas semanas, mas o que já se sabe é que o “Nattan In Vegas” vai unir a potência da música brasileira a uma produção de nível internacional.

