“nattan-in-vegas”:-nattanzinho-anuncia-novo-projeto-audiovisual-nos-estados-unidos

Nattan, mais conhecido como Nattanzinho, um dos maiores nomes da música brasileira da atualidade, acaba de anunciar mais um passo marcante em sua trajetória: a gravação de seu novo projeto audiovisual em Las Vegas, nos Estados Unidos, no final deste ano.

Com uma proposta moderna e cheia de atitude, o artista escolheu a cidade mais vibrante do mundo como cenário para um trabalho que traduz sua essência com alegria, espontaneidade e liberdade criativa.

Nattan celebra reta final da gravidez de Rafa Kalimann Portal LeoDias Nattanzinho Reprodução Instagram @nattan Nattanzinho dando entrevista para Leo Dias Portal LeoDis/ montagem

“Estou indo para Vegas e quero levar minha galera junto comigo. Não sei se o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas o ‘Nattan In Vegas’ é um projeto que quero compartilhar com todo mundo. Quero me divertir fazendo o que amo e aproveitar uma cidade que me permite criar mil cenários e possibilidades”, conta o cantor.

O projeto representa um passo estratégico na carreira do artista, que vem conquistando o Brasil com sua energia única, presença de palco marcante e uma trajetória em constante evolução.

Os detalhes sobre repertório, participações especiais e bastidores da gravação serão revelados nas próximas semanas, mas o que já se sabe é que o “Nattan In Vegas” vai unir a potência da música brasileira a uma produção de nível internacional.