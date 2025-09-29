Negócios liderados por mulheres prosperam e ganham cada vez mais espaço no mundo empresarial

Empreender é um movimento de transformação. Para muitas mulheres é também uma forma de conquistar autonomia, sustentar a família e contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde vivem. E o Sicredi acredita que crédito e outras soluções financeira, quando aliados ao conhecimento e à cooperação são ferramentas poderosas para impulsionar esses sonhos e fortalecer ainda mais o protagonismo feminino.

Atualmente, milhares de mulheres são associadas à instituição, e uma parcela significativa está à frente de pequenos e médios negócios, encontrando uma alternativa viável no cooperativismo para empreender com autonomia e sustentabilidade. Para se ter uma ideia, por meio de linhas voltadas a esse público já foram investidos R$ 22,4 milhões em empreendimentos liderados por mulheres em todo o país.

Com mais de 9 milhões de associados no país, o Sicredi entende que fomentar o empreendedorismo feminino é parte do compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades. De acordo com levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Brasil há 30,4 milhões de pessoas donas do próprio negócio. Desse total, 10,4 milhões são mulheres, o equivalente a 34,1% do total, dados que demonstram a força feminina nos negócios. O número representa um crescimento de aproximadamente 42% entre 2012 e 2024. O levantamento também revela que mais da metade dessas empreendedoras (52,3%) são chefes de domicílio.

Ainda conforme a pesquisa do Sebrae, o perfil predominante é de mulheres entre 30 e 49 anos, cerca de 60%, muitas vezes conciliando a gestão da empresa com as responsabilidades domésticas. Metade delas não conta com nenhum tipo de apoio nas tarefas de casa e, além disso, 73% das empreendedoras são mães e, dentro desse grupo, 37% criam os filhos sozinhas.

Crédito para quem empreende com propósito

Para apoiar o crescente movimento de mulheres empreendedoras, o Sicredi oferece linhas criadas especialmente para elas como o Fampe – Mulheres Empreendedoras e o FCO Mulheres Empreendedoras. O Fampe, disponibilizado em parceria com o Sebrae, funciona como uma garantia complementar que possibilita o acesso ao crédito mesmo sem garantias tradicionais. Além disso, oferece prazos mais flexíveis, taxas diferenciadas e acompanhamento para gestão financeira. Para saber mais sobre a linha de crédito Mulheres Empreendedoras – Fampe acesse https://shorturl.at/uie3E.

Além das soluções financeiras, o Sicredi também incentiva a formação e a liderança feminina por meio do Comitê Mulher, programa voltado à equidade de gênero e ao protagonismo feminino no cooperativismo. O Comitê promove encontros, formações e ações nas comunidades para ampliar a participação das mulheres em espaços de decisão.

Empreendimento com propósito

Associada do Sicredi, Sara Souza é CEO da PZE Uniformes (S.M. de Souza Ltda), empresa acreana que atua na confecção de uniformes escolares e esportivos. Sua história é marcada por coragem, superação e fé, mostrando como um desafio pessoal pode se transformar em oportunidade de negócio e referência de qualidade.

A trajetória começou de forma inesperada, quando, em meio a um processo de depressão, Sara decidiu trabalhar na malharia de um amigo. Pouco tempo depois, recebeu dele a proposta de assumir a empresa. Apesar da insegurança inicial em lidar com um ramo totalmente novo, ela aceitou o desafio. Aos poucos, foi aprendendo sobre os processos, tipos de malha e máquinas de costura, sempre encontrando pessoas que a apoiaram no caminho. Primeiro comprando a matéria-prima em pequenas quantidades e, mais tarde, em rolos, conseguiu fazer a empresa crescer e conquistar reconhecimento no mercado. Hoje, com quatro anos de CNPJ, a PZE Uniformes já tem clientes fiéis e planos estruturados para médio e longo prazo.

Os desafios foram muitos, desde manter a locação do ponto até lidar com a dificuldade de comprar insumos com um CNPJ recém-criado. Outro obstáculo foi a contratação de mão de obra qualificada, mas, segundo Sara, sempre surgiram as pessoas certas no momento certo. Entre as conquistas, estão as parcerias com escolas de futebol locais, a participação em feiras nacionais da indústria têxtil e a presença na Expoacre, tanto em stands quanto em desfiles. Um dos maiores orgulhos da empresária é ter construído relações de parceria com outras confecções, acreditando que há espaço para todos e que o crescimento coletivo fortalece o setor.

Para Sara, ser empreendedora, mãe atípica e mulher negra representa um desafio constante, mas também uma oportunidade de mostrar resiliência e determinação. “Empreender é maravilhoso, mesmo diante de tantas dificuldades. Sempre há problemas diferentes, mas também novas conquistas”, destaca.

Ela vê no Sicredi um parceiro essencial em sua trajetória. “A parceria com o Sicredi tem sido muito importante, significativa e gratificante. É uma cooperativa amiga, que auxilia, instrui e acompanha para fazermos os investimentos certos, nos momentos certos. Foi e é o único banco da minha empresa, sempre presente e parceiro em todos os passos. Pretendo continuar por muitos anos nessa caminhada, que se consolida a cada dia”, afirma.

Com sua história, Sara inspira outras mulheres a persistirem em seus sonhos, apesar das barreiras. Sua visão é de que o conhecimento, a união e a coragem de enfrentar desafios são a base para transformar uma ideia em realidade e conquistar espaço no mundo dos negócios.

A consultora de Negócios do Sicredi, Mayara Oliveira, afirma que além das linhas de crédito voltada para mulheres empreendedoras, a instituição financeira cooperativa disponibiliza um portifólio completo de soluções financeiras para as empresas, independentemente do porte ou setor de atuação. “Acreditamos no potencial transformador das mulheres. Por isso buscamos oferecer soluções que vão além do crédito. Criamos caminhos para que mais mulheres possam liderar seus próprios negócios com segurança e autonomia, gerando prosperidade para si e para as comunidades onde atuam”, afirma.

