“Nem morfina segura”: padre com doença rara volta a ser internado

O padre Márlon Múcio, de 51 anos, da cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de São José dos Campos, na região metropolitana da capital.

Ele precisou ser hospitalizado após os sintomas da doença rara da qual é portador se agravarem. Múcio tem Deficiência do Transportador de Riboflavina (RTD), doença que atinge apenas uma a cada 1 milhão de pessoas.

O religioso também estava enfrentando dores intensas. “Nem a morfina consegue mais segurar”, afirmou em uma publicação em seu perfil no Instagram, na madrugada desta terça-feira (2/9).

“Não deu mais para ficar em casa. Por orientação da equipe de saúde, vim para o hospital”, disse o padre.

Pela manhã, Múcio gravou um vídeo da UTI prestando o Evangelho em 1 Minuto, em que publica um vídeo curto na sua redação com a palavra. “Que Deus te dê ombros fortes. Olá filha amada, filho amado, saúde e paz. Aqui é padre Marlon Múcio, o milagre vivo. Estou na UTI, mas o evangelho não está acorrentado “, começou.

O que é a DTR, doença do padre Márlon