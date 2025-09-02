“Nem morfina segura”: padre com doença rara volta a ser internado

Escrito por Metrópoles
"nem-morfina-segura":-padre-com-doenca-rara-volta-a-ser-internado

O padre Márlon Múcio, de 51 anos, da cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de São José dos Campos, na região metropolitana da capital.

O padre Márlon Múcio

O padre Márlon Múcio

O padre Márlon Múcio

O padre Márlon Múcio

O padre Márlon Múcio

O padre Márlon Múcio

O padre Márlon Múcio

Ele precisou ser hospitalizado após os sintomas da doença rara da qual é portador se agravarem. Múcio tem Deficiência do Transportador de Riboflavina (RTD), doença que atinge apenas uma a cada 1 milhão de pessoas.

O religioso também estava enfrentando dores intensas. “Nem a morfina consegue mais segurar”, afirmou em uma publicação em seu perfil no Instagram, na madrugada desta terça-feira (2/9).

“Não deu mais para ficar em casa. Por orientação da equipe de saúde, vim para o hospital”, disse o padre.

Pela manhã, Múcio gravou um vídeo da UTI prestando o Evangelho em 1 Minuto, em que publica um vídeo curto na sua redação com a palavra. “Que Deus te dê ombros fortes. Olá filha amada, filho amado, saúde e paz. Aqui é padre Marlon Múcio, o milagre vivo. Estou na UTI, mas o evangelho não está acorrentado “, começou.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Padre Márlon Múcio, o Milagre Vivo (@padremarlonmucio)

O que é a DTR, doença do padre Márlon

  • DTR significa Deficiência do Transportador de Riboflavina e é uma doença de origem genética.
  • Ela é causada pela alteração de um gene do DNA.
  • Os pacientes com essa condição tem falta de riboflavina intracelular e não consegue manter todas as atividades metabólicas adequadas.
  • De acordo com estimativas da Cure RTD Foundation, nos Estados Unidos, são 300 casos diagnosticados no mundo e nove no Brasil.
  • Fraqueza muscular é um dos principais sintomas.
  • Além disso, há uma marcha atáxica, ou seja, dificuldade de andar com perda do equilíbrio também é um fator comum.
  • É possível notar uma movimentação involuntária dos olhos, conhecida como nistagmo, e uma movimentação da língua semelhante a um tremor, a chamada fasciculação.

 

