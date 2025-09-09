Nepal: esposa de ex-premier morre após casa ser incendiada em protesto

A esposa do ex-primeiro-ministro do Nepal, Jhala Nath Khanal, morreu após manifestantes incendiarem a residência do político durante os protestos que tomam o país desde segunda-feira (8/9) contra a corrupção do governo e a proibição das redes sociais.

Segundo a mídia local, Chitrakar foi levada ao Exército com queimaduras graves, mas não resistiu. O caso foi divulgado inicialmente pelo portal local Khabar Hub.

Manifestações

Manifestantes instauraram o caos em Catmandu, capital do Nepal, após provocarem incêndios pela cidade, nesta terça-feira (9/9). Os protestos começaram em razão da revolta contra a corrupção do governo e se agravaram depois que 19 jovens foram mortos a tiros pelas forças de segurança durante confrontos.

Pneus de carros também foram queimados nas ruas, enquanto a polícia de choque foi atacada com pedras, segundo o The Guardian. Uma das manifestações foi nomeada “Geração Z” contra a decisão de proibir sites como Facebook, WhatsApp, YouTube e X.

Os manifestantes invadiram o prédio do Parlamento federal em Catmandu, na capital, e provocaram incêndios no local. A residência do primeiro-ministro também foi incendiada.

Ao menos 19 pessoas morreram nos atos. O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, renunciou, nesta terça-feira (9/9), em meio a onda de protestos.

O aeroporto internacional de Katmandu cancelou todos os voos programados para terça-feira.

Estudantes nepaleses em protesto entram em confronto com a polícia próximo ao prédio do Parlamento Federal em Catmandu, Nepal, em 8 de setembro de 2025, desafiando a ordem de proibição enquanto protestam contra a proibição das redes sociais e a corrupção

Jovens nepaleses realizam um protesto contra o governo em Catmandu, Nepal, em 8 de setembro de 2025.

Jovens nepaleses realizam um protesto contra o governo em Catmandu

A polícia intervém enquanto jovens nepaleses realizam um protesto contra o governo em Catmandu, Nepal, em 8 de setembro de 2025

Milhares de manifestantes invadiram o prédio do parlamento federal em Catmandu, na capital, e provocaram incêndios no local

Um manifestante exibe cartazes em desafio durante um protesto contra a corrupção e a proibição das redes sociais em Catmandu, Nepal, em 8 de setembro de 2025.

Ex-primeiro-ministro Jhala Nath Khanal

Carta ao presidente

Oli entregou a carta de renúncia ao presidente Ramchandra Paudel, afirmando reconhecer a grave situação do país:

“Considerando a situação extraordinária que prevalece no país e a fim de facilitar novos esforços em direção a uma solução política constitucional e à resolução do problema, renuncio ao cargo de Primeiro-Ministro, com efeito imediato, nos termos do Artigo 77(1)a da Constituição”, afirmou na carta.