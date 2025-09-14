“Nepo baby lacrador”, diz advogado após Júnior Lima falar de anistia

O posicionamento de Júnior Lima durante o The Town, no sábado (13/9), ainda está rendendo. Após o cantor, filho de Xororó, encerrar uma de suas músicas com um sonoro “anistia é o caralho”, o advogado especialista em Direito Digital Newton Dias soltou o verbo nas redes sociais.

“Estou aqui e sou obrigado a assistir esse vídeo de quem? Do nepo baby, daquele que o grande trauma é ser nepo baby, daquele que não sabe nada da vida. Porque se o trauma dele é ser nepo baby…”, começou ele, no Instagram, neste domingo (14/9).

Em seguida, ele disparou: “Ô, Mestre dos Magos da segunda voz, eu só ouço falar de você quando está em carreira com sua irmã ou quando quer lacrar. E vai doer. Eu quero algum ser humano que saiba uma música sua em carreira solo”, criticou.

Logo depois, Newton Dias mandou um recado para Júnior Lima: “A verdade dói, né? E quando você não à anistia, ou melhor ‘anistia é o …..’, você tá mexendo não só com o Bolsonaro, não, mas com pessoas que estão com os familiares presos em situações que você nem imagina”, declarou, antes de aconselhar:

Júnior Lima se apresentou no The Town e protestou contra a anistia

Júnior Lima é clicado tocando bateria

Júnior Lima foi elogiado e criticado por seu posicionamento

“Anistia é o caralho”, dispara Júnior Lima no The Town

Júnior Lima é clicado enquanto canta

“Sai de sua boa, uma pessoa foi morta e tem gente de esquerda aplaudindo. Agora, se você tá na rua e toma um tabefe, vai ficar três horas rodando , procurando a Maria Chiquinha. Fica na sua, Genaro, meu bem. Estude, venha lacrar, não”, encerrou.

