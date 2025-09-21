Netanyahu afirma que “não haverá Estado palestino”

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu à iniciativa de Reino Unido, Canadá e Austrália de reconhecer formalmente a Palestina, prometendo que “não haverá estado palestino”.

“Tenho uma mensagem clara para os líderes que reconhecem um Estado palestino após o horrível massacre de 7 de outubro: vocês estão dando um prêmio enorme ao terror”, disse Netanyahu em uma declaração neste domingo (21).

O líder israelense disse que, apesar da imensa pressão, tanto nacional quanto internacional, ele impediu o estabelecimento do que chamou de “Estado terrorista” por anos.

“Fizemos isso com determinação e sabedoria diplomática. E, ainda mais, dobramos os assentamentos judaicos na Judeia e Samaria — e continuaremos nesse caminho”, disse Netanyahu, usando o termo geralmente usado em Israel para se referir à Cisjordânia ocupada.

“A resposta à mais recente tentativa de impor um estado terrorista sobre nós no coração da nossa terra será dada após meu retorno dos Estados Unidos. Aguardem”, acrescentou.