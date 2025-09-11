Netflix inicia filmagens do filme de Sintonia com a história de Nando

A Netflix confirmou que as filmagens do spin-off de Sintonia estão em andamento. A plataforma de streaming está produzindo um filme que conta a história de Nando (Christian Malheiros), personagem principal da série de cinco temporadas.
“Salve, família: o N.D. da V.A. está na pista. As gravações do filme de Sintonia, spin-off que vai dar continuidade à trajetória de Nando, já está em produção”, anunciou a Netflix.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Christian Malheiros, o Nando de Sintonia
Helena Yoshioka/Courtesy of Netflix2 de 4
Christian Malheiros, o Nando de Sintonia
Reprodução/Instagram3 de 4
Christian Malheiros, o Nando de Sintonia
4 de 4
Christian Malheiros, o Nando de Sintonia
Reprodução/Instagram
Leia também
-
Sintonia e mais: veja as estreias da Netflix em fevereiro de 2025
-
Netflix anuncia estreia da última temporada de Sintonia para fevereiro
-
Sintonia: Bruna Mascarenhas fala sobre os “dilemas” de Rita no 5º ano
-
Julia Yamaguchi diz que pai, ministro de Lula, a inspirou em Sintonia
Estrelada por Christian Malheiros (Nando), Bruna Mascarenhas (Rita) e Jottapê (Doni), a produção traz a realidade desses jovens na periferia de São Paulo. Contextualizada em um ambiente onde o funk, as drogas, a violência e a religião são predominantes, a série retrata a busca dos amigos pelo sucesso.
A nova produção será dirigida por Johnny Araújo, mas ainda não tem data de estreia confirmada.
Salve, família: o N.D. da V.A. tá na pista.
As gravações do filme de Sintonia, spin-off que vai dar continuidade à trajetória de Nando, já está em produção. pic.twitter.com/24ErjxHMym
— netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 11, 2025