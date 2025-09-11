11/09/2025
Universo POP
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada

Netflix inicia filmagens do filme de Sintonia com a história de Nando

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
netflix-inicia-filmagens-do-filme-de-sintonia-com-a-historia-de-nando

A Netflix confirmou que as filmagens do spin-off de Sintonia estão em andamento. A plataforma de streaming está produzindo um filme que conta a história de Nando (Christian Malheiros), personagem principal da série de cinco temporadas.

“Salve, família: o N.D. da V.A. está na pista. As gravações do filme de Sintonia, spin-off que vai dar continuidade à trajetória de Nando, já está em produção”, anunciou a Netflix.

4 imagensChristian Malheiros, o Nando de SintoniaChristian Malheiros, o Nando de SintoniaChristian Malheiros, o Nando de SintoniaFechar modal.1 de 4

Christian Malheiros, o Nando de Sintonia

Helena Yoshioka/Courtesy of Netflix2 de 4

Christian Malheiros, o Nando de Sintonia

Reprodução/Instagram3 de 4

Christian Malheiros, o Nando de Sintonia

4 de 4

Christian Malheiros, o Nando de Sintonia

Reprodução/Instagram

Leia também

Estrelada por Christian Malheiros (Nando), Bruna Mascarenhas (Rita) e Jottapê (Doni), a produção traz a realidade desses jovens na periferia de São Paulo. Contextualizada em um ambiente onde o funk, as drogas, a violência e a religião são predominantes, a série retrata a busca dos amigos pelo sucesso.

A nova produção será dirigida por Johnny Araújo, mas ainda não tem data de estreia confirmada.

Salve, família: o N.D. da V.A. tá na pista.

As gravações do filme de Sintonia, spin-off que vai dar continuidade à trajetória de Nando, já está em produção. pic.twitter.com/24ErjxHMym

— netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 11, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost