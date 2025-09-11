Netflix inicia filmagens do filme de Sintonia com a história de Nando

A Netflix confirmou que as filmagens do spin-off de Sintonia estão em andamento. A plataforma de streaming está produzindo um filme que conta a história de Nando (Christian Malheiros), personagem principal da série de cinco temporadas.

“Salve, família: o N.D. da V.A. está na pista. As gravações do filme de Sintonia, spin-off que vai dar continuidade à trajetória de Nando, já está em produção”, anunciou a Netflix.

Estrelada por Christian Malheiros (Nando), Bruna Mascarenhas (Rita) e Jottapê (Doni), a produção traz a realidade desses jovens na periferia de São Paulo. Contextualizada em um ambiente onde o funk, as drogas, a violência e a religião são predominantes, a série retrata a busca dos amigos pelo sucesso.

A nova produção será dirigida por Johnny Araújo, mas ainda não tem data de estreia confirmada.