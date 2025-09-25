Neto de Ana Maria Braga aspira apito e é hospitalizado: “Começou a apitar à noite”

O neto de Ana Maria Braga passou por uma broncoscopia após engolir um apito de brinquedo na última semana. A filha da apresentadora, Mariana Maffeis, foi quem compartilhou o relato sobre o ocorrido com Varuna. O menino, de 4 anos, teria passado três dias reproduzindo os sons do objeto dentro de casa antes de ser hospitalizado.
Em um vídeo no YouTube, a mãe destacou que resolveu procurar ajuda médica logo após os primeiro sinais. Inicialmente, os profissionais imaginaram que o artefato estivesse nas vias áreas. No entanto, a nasoendoscopia, exame para visualizar a região, não o localizou. A ausência apontou uma nova possibilidade: a ida para o estômago.
Veja as fotos
Leia Também
A expectativa era a eliminação natural. No entanto, o problema persistiu na volta para casa: “Varuna começou a apitar à noite”, contou Mariana, que decidiu retornar à unidade de saúde. O menino passou por uma nova bateria de exames, que detectaram que o apito estava, na verdade, no pulmão.
A equipe médica sugeriu uma broncoscopia, procedimento realizado sob anestesia geral para localizar e remover objetos do órgão. Apesar do temor de Mariana, o procedimento foi realizado com sucesso. De acordo com ela, o filho acordou da anestesia bem, e logo pediu comida, o que foi considerado um ótimo sinal.
“O Varuna tem uma saúde excelente porque é uma criança muito bem cuidada, se alimenta bem, tem o dia a dia muito saudável. Estamos nos recuperando. Ele está forte como nunca”, contou a filha de Ana Maria. O menino já está em casa com os irmãos, Joana, Maria e Hima.