New Destiny é a primeira organização acreana a disputar a Série B da Garena

A New Destiny Esports se tornou a primeira organização do Acre a conquistar vaga na Série B da Garena (Liga Ascensão – LAFF), competição nacional de Free Fire que reúne times de todo o país em busca de acesso à elite do cenário, a Série A. A equipe superou mais de 5 mil inscritas para chegar à etapa, considerada uma das mais importantes do calendário competitivo.

“Esse é um sonho realizado. É fruto de muito esforço, dedicação e comprometimento da nossa equipe. Agora, nosso foco é trabalhar ainda mais para alcançar a Série A e mostrar que o Acre também tem força no cenário competitivo nacional”, afirmou Eduardo Medeiros, fundador da New Destiny.

A trajetória da organização é marcada pela atuação em comunidades locais, realização de eventos presenciais e incentivo ao crescimento do cenário gamer acreano. A presença na Liga Ascensão, segundo Medeiros, não representa apenas um resultado esportivo, mas também um marco para o estado. “Representar nosso estado em uma competição desse nível é motivo de orgulho, porque quebra barreiras e inspira outros jovens acreanos a acreditarem que também podem chegar longe.”

O dirigente destacou ainda que a participação pode ampliar as oportunidades no mercado local. “Nossa presença em um evento nacional não é só sobre o desempenho da equipe, mas sobre abrir caminhos para todo o mercado local. Isso pode atrair mais apoio, fomentar novos projetos e fortalecer a cena do esports na região”, disse.

Mesmo com estrutura limitada, a equipe mantém rotina de treinos e disputas de campeonatos, conhecida como xtreinos. “Hoje nosso maior investimento é em tempo, dedicação e estrutura mínima para manter a equipe ativa. Mesmo sem grandes recursos, buscamos sempre fazer o máximo com aquilo que temos, porque acreditamos no potencial do nosso projeto”, explicou Medeiros.

De acordo com ele, a New Destiny ainda busca patrocínios fixos para sustentar o crescimento da organização, mas já iniciou diálogo com o poder público. “Ainda não temos um apoio oficial do governo, mas estamos confiantes de que isso vai acontecer. Queremos mostrar que apoiar o esports no Acre é também investir em juventude, inovação e no futuro de um mercado que não para de expandir no Brasil.”

A New Destiny Esports é formada por cinco jogadores que, segundo Medeiros, representam a “garra e o talento do Acre”:

João: Capitão e suporte, responsável por liderar estratégias e comunicação.

Lucas: Rush, linha de frente nos confrontos.

Samuel: Rush, reforça o ataque agressivo.

Fanho: Granadeiro e terceiro rush, conhecido pela precisão em momentos decisivos.

Yan: Coringa, capaz de se adaptar a diferentes funções.

“O mais importante é que todos têm a mesma visão: mostrar que o Acre tem talento para estar entre os melhores do Brasil. A sintonia entre eles é nossa maior força e acreditamos que isso fará diferença na competição”, concluiu Medeiros.