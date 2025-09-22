Neymar posta clique fofíssimo com a caçula Mel enquanto se recupera de lesão

Neymar, em recuperação de uma lesão na coxa direita e fora do jogo contra o São Paulo neste domingo (21/9), aproveitou o fim de semana para curtir a filha caçula, Mel, de dois meses. No Instagram, o craque do Santos publicou um registro inédito com a bebê deitada em seu peito, usando macacão e meias brancas.

Bruna Biancardi também compartilhou momentos do dia com Mel e Mavie. Nos comentários, seguidores se dividiram sobre a semelhança da pequena: “A última foto a Mel tá a cara do Neymar”, escreveu um; “A Melzinha tá sua cara, Bruna”, rebateu outra.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.