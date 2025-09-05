NFL em SP: possível vinda de Taylor Swift terá reforço na segurança

As polícias civil e militar ampliaram o esquema de segurança para receber o jogo da National Football League (NFL) na Neo Química Arena, em Itaquera, zona leste de São Paulo, na noite desta sexta-feira (5/9).

Há expectativa em relação à possível presença da cantora estadunidense Taylor Swift, que anunciou o noivado com o jogador Travis Kelce, na última semana. Kelce atua no Kansas City Chiefs, que enfrenta o Los Angeles Chargers, no segundo jogo da liga realizado no Brasil.

“Caso a presença da cantora americana seja confirmada, a coordenação será realizada pelos órgãos competentes, que poderão solicitar apoio da Polícia Militar e de outras instituições, conforme avaliação do planejamento operacional”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo a pasta, a Divisão Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) realiza um trabalho preventivo junto aos hotéis onde estarão hospedados os times, familiares, staff e imprensa, mantendo contato por meio de fórum e ronda hoteleira. Além disso, os plantões das delegacias serão reforçados nos aeroportos para a chegada de turistas e torcedores.

A PM vai reforçar o efetivo nas imediações da Neo Química Arena durante a partida, com apoio de unidades especializadas do Comando de Policiamento de Choque (CPChq). O planejamento inclui a atuação das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), Controle de Multidões, Canil, Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) e Cavalaria.

O policiamento na área externa atuará com foco nos furtos e roubos de celulares e outros crimes patrimoniais. Haverá ainda o uso de drones e apoio do Serviço Aeronáutico (SAT) para dar suporte às esquipes em solo nos horários de maior concentração de público.

A Deatur também comandará a atuação da Polícia Civil dentro do estádio. Uma delegacia será instalada na parte interna da arena para atender qualquer tipo de ocorrência, com agentes fluentes em inglês e espanhol, além de policiais mulheres para oferecer suporte e acolhimento às vítimas em casos de possíveis crimes.

Metrô e trem 24 horas

O Metrô e a CPTM de São Paulo funcionarão 24 horas para os torcedores que forem acompanhar a partida de futebol americano. O estádio é atendido diretamente pelas linhas 3-Vermelha e 11-Coral. Além do funcionamento ininterrupto, a frota de trem e metrô estará reforçada já a partir do início da tarde, para facilitar a chegada dos torcedores ao local.

As estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim, as mais próximas da arena, estarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada de sexta para sábado (6/9). As demais paradas da rede do Metrô e da CPTM também funcionarão, mas apenas para desembarque. Todas as transferências estarão abertas.

O número de funcionários operacionais e na vigilância aumentarão nas duas estações mais próximas ao estádio no dia do jogo. Além disso, a estação Corinthians-Itaquera terá o acesso pela passarela que leva os passageiros diretamente ao estádio, no lado sul, aberto a partir das 14h, enquanto a transferência entre as linhas 3-Vermelha e 11-Coral estará disponível a partir das 10h.