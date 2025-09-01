Nicolas Prattes brilha na Maratona de Sydney e se torna 2º melhor brasileiro

O ator Nicolas Prattes conquistou um feito marcante no cenário esportivo internacional. O carioca participou da Maratona de Sydney, realizada neste domingo (31/8), e foi o primeiro brasileiro a cruzar a linha de chegada na categoria masculina de 25 a 29 anos.

Marido da apresentadora Sabrina Sato, o ator garantiu o título de 2º melhor brasileiro no ranking geral ao completar os 42 km em 2h48min12s.

A prova foi especial não apenas para Nicolas, mas também para o universo do atletismo: esta foi a primeira edição da Maratona de Sydney como parte das Abbott World Marathon Majors, a seleta lista que reúne as seis maiores maratonas do mundo (Boston, Nova York, Chicago, Berlim, Londres e Tóquio).

Nas redes sociais, Nicolas compartilhou a emoção do momento:

“Pronto, estreei nas Majors, na 1ª edição de uma. Tá feito. Me sinto vivo, potente, em chamas e calmo, já pensando nos próximos passos…”.

Na elite da prova, o etíope Hailemaryam Kiros Kebedew venceu o masculino com 2h06min06s, enquanto a holandesa Sifan Hassan conquistou o feminino com 2h18min22s.

📌 Fonte: Abbott World Marathon Majors, Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet