Nicolas Prattes conquista marca de 2º melhor brasileiro em Maratona

Escrito por Metrópoles
nicolas-prattes-conquista-marca-de-2o-melhor-brasileiro-em-maratona

O ator Nicolas Prattes atingiu um feito grandioso no meio esportivo. O carioca participou da Maratona de Sydney, nesse domingo (31/8), uma das provas mais aclamadas do mundo da corrida, e foi o 1º brasileiro a cruzar a linha de chegada na categoria masculina de 25 a 29 anos.

O marido de Sabrina Sato foi o 2º colocado na lista geral dos atletas do Brasil, com o tempo de 2h48min12seg.

O que torna esta edição da Maratona de Sydney tão especial é que a prova entrou para a lista das Abbott World Marathon Majors neste ano. A organização classifica sete provas de 42km como as mais relevantes do mundo. Com a realização da competição no domingo, a cidade australiana estreou na relação. Antes, já faziam parte Boston, Nova York, Chicago, Berlim, Londres e Tóquio.

Esta foi a primeira World Major Marathon de Nicolas Prattes. Ele utilizou as redes sociais para compartilhar a experiência e agradecer o apoio que recebeu. “Quando começamos lá em 2019, nunca poderíamos imaginar onde iríamos chegar juntos, quer dizer…..tem uma estrela lá no céu, que talvez soubesse sim”, comentou o ator.

“Pronto, estreei nas Majors, na 1ª edição de uma, Tá feito. Me sinto vivo, potente, em chamas e calmo, já pensando nos próximos passos…”, completou.

Maratona de Sydney

Na elite, os corredores que entraram para a história na estreia da prova como uma Major Marathon foram Hailemaryam Kiros Kebedew, pelo masculino, e Sifan Hassan, na categoria feminina.

O etíope conquistou o topo do pódio ao completar os 42,2km em 02h06min06seg. Já a holandesa completou a distância em 02h18min22seg.

ContilNet Notícias

