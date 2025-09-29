Nicole Kidman e Keith Urban se divorciam após duas décadas

Nicole Kidman, 58 anos, e Keith Urban, 57, estão se divorciando após quase duas décadas de união. Segundo o site norte-americano TMZ, os dois já vivem separados desde junho deste ano. Pouco depois, a revista People confirmou a informação e revelou detalhes do rompimento.
Fontes próximas ao casal afirmam que Keith deixou a casa da família, em Nashville, Tennessee, e já se mudou para uma nova residência na mesma cidade. A decisão teria partido do cantor.
Leia também
-
Nicole Kidman solicita residência em Portugal sem incluir o marido
-
Nicole Kidman exclui filhos adotados de homenagem de Dia das Mães
-
Nicole Kidman brinca com jogo de aparências em Holland, seu novo filme
-
Criminosos invadem mansão de Nicole Kidman em Los Angeles
3 imagensFechar modal.1 de 3
Nicole Kidman
Getty Images2 de 3
Nicole Kidman
Instagram/Reprodução3 de 3
Nicole Kidman é casada com o cantor country Keith Urban
getty Images
Nicole, por outro lado, estaria tentando evitar a separação e lutou para manter o relacionamento. “Ela não queria isso”, disse uma fonte à revista. “Ela vinha lutando para salvar o casamento.”
Nesse período, a atriz tem se dedicado a cuidar das filhas Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 15. Pessoas próximas ainda afirmam que a família Kidman, incluindo Antonia, irmã de Nicole, se uniu para oferecer apoio. “Ela tem sido uma fortaleza”, afirmou uma fonte da People.
Nicole e Keith se conheceram em janeiro de 2005, durante o G’Day USA Gala, evento em Los Angeles que celebra personalidades australianas. Poucos meses depois, ele compareceu à festa de 38 anos da atriz com um buquê de gardênias, gesto que a marcou profundamente. “Naquele momento eu soube que ele era o amor da minha vida”, contou Nicole à People na época.
O casal oficializou a união em 2006 e construiu uma trajetória de 19 anos juntos, marcada por trabalhos de sucesso, duas filhas e momentos em família que sempre chamaram atenção da mídia. Agora, após quase duas décadas, o casamento chega ao fim.