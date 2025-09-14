Nikolas ironiza cantor Júnior Lima após grito de “anistia é o caralho”

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a manifestação do cantor Júnior Lima contra a anistia, durante show no festival The Town, em São Paulo, nesse sábado (13/9). Ao final da apresentação no evento, o artista gritou “Anistia é o caralho”, referindo-se à articulação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para colocar em pauta no Congresso o projeto que anistia o ex-mandatário e envolvidos nos atos de 8 de Janeiro.
Em publicação no X, neste domingo (14/9), Nikolas compartilhou o vídeo de Júnior se manifestando contra a proposta e escreveu o seguinte: “Gritar sem anistia é fácil. Difícil é saber quem você é sem a Sandy”.
Confira:
Gritar sem anistia é fácil…difícil é saber quem você é sem a Sandy. pic.twitter.com/NXx6i8V39x
— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 14, 2025
A postagem do parlamentar faz uma alusão à carreira musical de Júnior, filho do sertanejo Xororó e que alcançou a fama ao lado da irmã, na dupla Sandy & Júnior.