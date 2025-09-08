nikolas-se-manifesta-sobre-bandeira-dos-eua-presente-no-7-de-setembro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou, nessa segunda-feira (8/9), sobre o uso de uma bandeira gigante dos Estados Unidos, durante a manifestação de 7 de Setembro e pró-anistia na Av. Paulista, em São Paulo. O parlamentar disse que “tudo tem limite”, mas amenizou o ato, dizendo que ao menos era”uma bandeira de um país democrático”.

O bandeirão causou estranhamento entre organizadores do ato, dentre eles, o pastor Silas Malafaia. O líder religioso disse que irá proibir o uso da bandeira em atos futuros. O gesto estaria em desacordo com o tom da manifestação, que, além de se dar no dia da Independência do Brasil, ocorre após o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump.

Bolsonaristas levam bandeira gigante dos EUA à Paulista

Leia também

Nos bastidores, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apontam que o bandeirão norte-americano abre um flanco de desgaste para a direita. Publicamente, bolsonaristas amenizam o gesto. Nikolas disse que o uso da bandeira é “diferente da esquerda que usa bandeiras de grupos terroristas (Hamas)”.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) saiu em defesa do uso do símbolo dos Estados Unidos.

“Ditaduras são derrubadas de fora para dentro, porque tiranos censuram de dentro qualquer ferramenta (…) muito obrigado presidente Donald Trump por trabalhar para arrumar essa bagunça deixada pelo seu antecessor”, declarou Eduardo em publicação nas redes sociais ante as críticas.